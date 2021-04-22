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和家人糾紛 警誤傷殘疾人可能終身癱瘓 家人抗議

記者楊青／綜合報導
洛杉磯縣警察局近日公佈今年3月31日發生在洛縣一處民宅的一起槍擊案，案發過程中，25歲的聾啞和自閉症患者塞瓦提斯（Isaias Cervantes）被警方子彈擊中。（警方提供）
洛杉磯縣警察局近日公佈今年3月31日發生在洛縣一處民宅的一起槍擊案，案發過程中，25歲的聾啞和自閉症患者塞瓦提斯（Isaias Cervantes）被警方子彈擊中。（警方提供）

今年3月洛杉磯地區一名殘疾人在家中被警方槍擊受傷的錄像近日公佈，受傷人家屬和支持者計劃舉行新聞發佈會，上街抗議示威。

洛杉磯縣警察局公佈3月31日發生在洛縣一民宅的一起槍擊案，案發過程中，25歲的聾啞和自閉症患者塞瓦提斯（Isaias Cervantes）被警方子彈擊中。案發前，他的家裡發生騷亂，家人致電警方求援，説是家裡發生緊急情況，需要幫助，報警的家庭成員當時告訴警方，塞瓦提斯患有精神和健康疾病，正在推擠其他的家庭成員。

警方的錄像顯示，警方達到塞瓦提斯家後，與塞瓦提斯曾有簡短對話，之後雙方扭成一團，後來聽到槍聲。警方目前沒有公佈塞瓦提斯的受傷部位，整個過程塞瓦提斯沒有武器。

殘疾組織22日表示，這應該是警方和社會學習如何應對自閉症和其他殘疾者的機會。

目前受傷的塞瓦提斯仍在醫院接受治療，醫生說，他可能終生癱瘓。

洛杉磯縣警察局表示，一位家庭成員後來向警方表示，案發前，塞瓦提斯是因爲他的父親住院感到難過因而發生行爲異常，他告訴家人打電話給警察，「告訴他們開槍打我」。

警察 洛杉磯 槍擊

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