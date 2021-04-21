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南加房價連續八個月以兩位數的速度上漲

記者李雪／綜合報導
南加房價已經連續八個月以兩位數的速度上漲。（記者李雪／攝影）
南加房價已經連續八個月以兩位數的速度上漲。（記者李雪／攝影）

由疫情引發的房市熱潮，讓南加州的房價3月繼續飆升，已是連續八個月以兩位數的速度上漲了。

據房地產公司DQNews近日發布的3月數據顯示，南加六縣地區的房價中位數較上年同期增長14.5％，達到創紀錄的63萬元。售出的獨立屋、公寓和聯排別墅數量增長了32.2％。

洛杉磯縣3月房價中位數上漲17.2％，達到75萬元，銷售額上漲了33.9％；橙縣（Orange County）當月的中位數價格上漲10.6％，至83.5萬元，而銷售額攀升了38.5％；河濱縣（Riverside County）的中位數價格上漲17.9％，至47萬6750元，銷售額攀升37.5％；聖伯納汀諾縣中位數價格上漲18.3％，至42萬9500元，銷售額上漲29.3％；聖地牙哥縣中位數價格上漲15.3％，達到68萬元，銷售額上漲22.4％；范杜拉縣（Ventura County）中位數價格上漲12.5％至65.8萬元，銷售額攀升24.2％。

如此火熱的局勢將持續多長時間，是買賣雙方都急切想知道的問題。

南加大拉斯克房地產中心（USC Lusk Center for Real Estate）主任Richard Green表示，在疫情期間因抵押貸款利率下降使買家能夠支付更高房屋的價格，同時保持每月還款額大致相同。但他沒有預見到人們的收入增長，因此人們其實無法支付更多。

其他分析人士則認為，除非經濟復甦逆轉或貸款利率突然飆升，否則這種瘋狂的局面將持續下去。

南加大 房價 貸款

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