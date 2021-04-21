前檢察官鄭博仁當選亞凱迪亞市副市長

亞凱迪亞市20日舉行市議會重組會議，華裔前檢察官鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）經市議會投票，當選出任新一屆亞市副市長。（鄭博仁律師事務所提供）

南加州亞凱迪亞 市（Arcadia）20日舉行市議會重組會議，華裔前檢察官鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）經市議會投票，當選出任新一屆亞市副市長。

亞凱迪亞市擁有近6萬人口，亞裔 人口占一半以上。鄭博仁去年疫情期間第二度披掛上陣，當選為該市第四區市議員。上任後積極應對疫情，大力組織民眾及亞裔團體，向該市美以美醫院、一線警消救急人員、老人院等，捐贈了大量的醫療物資及午餐。

在疫苗 短缺之際，民眾接種預約困難，尤其是行動不便的老人。鄭博仁就多方努力牽線搭橋，將疫苗接種站順利引入該市，方便民眾接種。他並在疫苗接種站做義工，為當地民眾服務。

近期種族仇恨犯罪案件猖獗，他多次參與地方聲援集會活動，嚴厲譴責針對亞裔的仇恨暴力事件，并積極分享在抗疫期間，亞裔社區所做出的無私貢獻。

鄭博仁一歲時隨父母移居美國，畢業於UCLA及西南大學法學院。他曾擔任過檢察官及調停員，現任聯邦審判出庭律師。

鄭博仁表示，希望通過不懈努力，打破傳統束縛，與市議會同僚積極協商合作，為亞市的市民建立更好的家園，為民造福，並繼續保持亞市持續發展。