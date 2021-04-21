男友被殺自行調查緝兇卻殺錯人 現成階下囚

示意圖。（本報檔案照）

在男朋友去年8月在南加 橙縣海豹灘（Seal Beach）附近405高速公路上駕車被人開槍射殺後，托倫斯一名婦女和受害者的親友聯手當起業餘偵探，開始了自己的調查行動，誓言要抓到兇手。但灣區警方4月20日透露，托倫斯這位婦女上周二被捕，和她一起被捕的還有那次車禍的受害人的哥哥，兩人涉嫌一起錯誤的報復殺人案。

29歲的Amanda Young本月15日被加州 灣區聖瑪帝歐 （San Mateo）警方逮捕，警方表示，他們是以謀殺和陰謀策劃嫌疑人的理由，逮捕Amanda Young。

在此之前的4月1日，聖瑪帝歐警方專程前往俄克拉荷馬州 ，逮捕34歲男子Isaiah Reupena。Isaiah Reupena被控一項凶殺罪。

警方說，兩人均因涉嫌去年12月19日聖瑪帝奧30歲的灣區說唱歌手梅洛塔·萊馬法·拉希（Melota Lemafa Lasi Jr.）的凶殺案而被捕。

據警方調查，兇嫌Amanda Young和Isaiah Reupena，在後者的家人、27歲的路易斯·魯佩納（Lewis Reupena）去年8月在南加州405號公路上開車被人射殺後，展開了廣泛的街頭調查，最後鎖定拉希是開槍凶手，但加州公路巡邏局過去一個月的調查，排除了拉希參與南加州高速公路槍擊案的可能性。

警方說，他們的調查顯示，Young說服Isaiah Reupena，拉希就是槍殺他弟弟的凶手，導致他開車前往聖瑪帝奧，開槍打死拉希，然後開車回南加州。Isaiah Reupena最後棄置了他曾經開到北加州的汽車，然後搬到俄克拉荷馬州居住。

Young本來打算搬到俄克拉荷馬州，和Reupena的家人一起住，但在返回南加州做準備工作時被捕。

目前本案仍在進一步調查當中，據哥倫比亞廣播公司報導，去年8月被殺的路易斯·魯佩納是一位音樂藝術家，家住在橙縣。