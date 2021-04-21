南加內陸華女涉嫌非法情色交易被捕

圖為被捕嫌犯。（警方提供）

南加 河濱縣警方日前在沙漠熱泉市（Desert Hot Springs）將一名從事非法情色交易的華女 拘捕。目前拘押在印地歐市（Indio）一個拘押中心，據警方調查，該案無其他人口販賣受害者。

河濱縣警局打擊人口販賣執法警力於14日（周三），在沙漠熱泉市警局配合下，突擊位於Mission Lakes大道64-000號街區一處民宅，拘捕女嫌犯47歲何燕瑩（Yanying He,譯音），標蒙市（Beaumont）居民，涉嫌從事非法情色交易，拘押在印地歐市John J. Benoit拘押中心。經過調查，警方確認民宅內只有何燕瑩一人，無其他人口販賣受害者。

警方表示，河濱縣打擊人口販賣執法警力，目的在消除在河濱縣境內的人口販賣組織及勢力，一旦接到報警，將追蹤查明、拘捕任何企圖盤剝弱勢人群的犯罪分子。通過一系列執法行動，識別及拘捕從事人口販賣分子，可有效減少當地非法情色活動。

警方並指出，在非法情色交易中並不存在所謂「無受害者」，從事非法情色交易當事人常常經歷長時間在感情、身體及性虐造成的創傷。據全美失蹤及受剝削兒童中心估計，每六名失蹤者就有一人可能成為人口販賣受害者。人口販賣受害者不僅遭受來自人口販賣犯罪分子的情感及肉體及性虐，也會在情色交易時遇到來自對方的性攻擊。