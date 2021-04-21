洛杉磯市將立法阻止餐館主動提供一次性塑料餐具

洛杉磯將阻止餐館主動提供一次性塑料餐具。（unsplash.com）

為減輕洛杉磯 餐廳的財務負擔並減少塑料污染，洛杉磯市議會預計21日周三將批准一項法令，要求一次性餐具和餐巾紙僅在顧客提出要求後，才能在餐廳使用。

對於擁有26名以上僱員的餐廳，該條例將於2021年11月15日生效，而對於所有餐館將於2022年4月22日生效。除非顧客要求，包括堂食和外賣，餐廳都將被禁止主動提供一次性塑料餐具。

違反該法令將以書面形式通知第一次和第二次違法，並將對以後的每次違法處以25元罰款，總罰款金額每年不超過300元。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）在周一市情咨文演講中表示支持該法令，呼籲市內禁止使用聚苯乙烯泡沫塑料（Styrofoam）。

根據國際廢物協會 （International Waste Association）報告，新冠疫情 期間，隨著越來越多的人購買外賣，據估計一次性塑料餐具的浪費量增加了約250％至300％。

這項舉措受到專注於海洋管理的環境正義組織Azul的氣候行動主任Andrea Leon Grossman的稱讚：環境污染問題需要從源頭上加以解決，阻止一次性塑料餐具的使用，有助於城市可持續發展。

該條例類似於2019年4月22日生效的塑料吸管管理法令，法令禁止所有洛杉磯餐館主動向顧客提供塑料吸管。