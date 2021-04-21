我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／明州警沙文案判決 大快人心？覺醒主義抬頭

年滿16歲可打疫苗 某些地方政府在高中設立接種站

洛杉磯市將立法阻止餐館主動提供一次性塑料餐具

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯將阻止餐館主動提供一次性塑料餐具。（unsplash.com）
洛杉磯將阻止餐館主動提供一次性塑料餐具。（unsplash.com）

為減輕洛杉磯餐廳的財務負擔並減少塑料污染，洛杉磯市議會預計21日周三將批准一項法令，要求一次性餐具和餐巾紙僅在顧客提出要求後，才能在餐廳使用。

對於擁有26名以上僱員的餐廳，該條例將於2021年11月15日生效，而對於所有餐館將於2022年4月22日生效。除非顧客要求，包括堂食和外賣，餐廳都將被禁止主動提供一次性塑料餐具。

違反該法令將以書面形式通知第一次和第二次違法，並將對以後的每次違法處以25元罰款，總罰款金額每年不超過300元。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）在周一市情咨文演講中表示支持該法令，呼籲市內禁止使用聚苯乙烯泡沫塑料（Styrofoam）。

根據國際廢物協會 （International Waste Association）報告，新冠疫情期間，隨著越來越多的人購買外賣，據估計一次性塑料餐具的浪費量增加了約250％至300％。

這項舉措受到專注於海洋管理的環境正義組織Azul的氣候行動主任Andrea Leon Grossman的稱讚：環境污染問題需要從源頭上加以解決，阻止一次性塑料餐具的使用，有助於城市可持續發展。

該條例類似於2019年4月22日生效的塑料吸管管理法令，法令禁止所有洛杉磯餐館主動向顧客提供塑料吸管。

洛杉磯 疫情

上一則

女大學生25年前失蹤遇害 屍體曾被埋在主嫌犯父親家後院

下一則

南加內陸華女涉嫌非法情色交易被捕

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
聯邦法官下令 洛市遊民巷遊民 半年內須獲安置

聯邦法官下令 洛市遊民巷遊民 半年內須獲安置
洛市長提案：每月補貼弱勢家庭1000元

洛市長提案：每月補貼弱勢家庭1000元
洛市長提案：數百萬幫助小企業 每月給弱勢家庭1000元

洛市長提案：數百萬幫助小企業 每月給弱勢家庭1000元
洛市所屬新冠檢測站 不用再提前預約

洛市所屬新冠檢測站 不用再提前預約
解決遊民問題 洛市擬投入10億鉅款

解決遊民問題 洛市擬投入10億鉅款

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
兇嫌萊特19歲（警方提供）

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

2021-04-14 19:32
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

2021-04-19 22:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」
傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京

傳中國將派秦剛任駐美大使 美方可望由伯恩斯出使北京
紐約長島超市前員工濫殺釀1死2傷 三小時後嫌犯被捕

紐約長島超市前員工濫殺釀1死2傷 三小時後嫌犯被捕