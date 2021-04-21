女大學生25年前失蹤遇害 屍體曾被埋在主嫌犯父親家後院

消失25年的Kristin Smart。（網路圖片）

加州州立工藝大學（California Polytechnic State University）女學生Kristin Smart在失蹤25年後，警方終於在洛杉磯 逮捕了該案嫌犯，即她當時的同學Paul Flores和他的父親Ruben Flores。近日，一份法庭文件顯示，Kristin Smart的屍體曾被埋在Ruben Flores家的後院，最近才被移走。

文件中檢方指出，Kristin Smart的屍體最近從Ruben Flores的家中被移出來。這份法庭文件是19日發出，由「聖路易奧比斯波快訊」一名記者放在社交媒體上，該文件在這對父子進行保釋聽證前由檢方發出。

目前80歲的Ruben Flores對幫助掩蓋謀殺案，幫助處理屍體的指控拒不認罪。他的兒子，現年44歲Paul Flores對謀殺指控不認罪。

Paul Flores是Kristin Smart於1996年5月25日失蹤前見到的最後一人。當時有目擊證人表示Kristin Smart在一校外聚會上喝醉了，Kristin Smart說Paul Flores會送她回宿舍。

法庭文件還指出，聖路易奧比斯波警局掌握生物學證據，顯示Kristin Smart的屍體曾被埋在Ruben Flores靠近Arroyo Grande家中後院的甲板下。

檢察官Christopher Peuvrelle說，「我們對他後院甲板進行了全面挖掘，證據顯示有屍體埋在這裡，最近被轉移走了。」他說，「通過從挖掘工作獲得的證據，可以合理認為Ruben Flores知道Kristin Smart屍體的位置。如果他獲得保釋，很有可能會繼續幫助Paul Flores逃脫罪行，掩蓋Kristin Smart的屍體。」

據悉，高等法院法官魯恩（Craig B. Van Rooyen）日前已裁定，Paul Flores如果獲得保釋並在審判前獲釋，很有可能對公眾構成危險，拒絕他的保釋候傳申請。 法官說，他是在審查了調查員提交的信息後做出的決定，該信息表明被告很可能對其他婦女進行性侵 犯。

負責該案的聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）檢察官上週表示，他們正在調查Paul Flores是否在他居住了15年的洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）地區對婦女進行性侵犯。 洛杉磯警察 局透露，偵探收集到的證據顯示Paul Flores涉嫌兩次性侵犯。 麗浪多灘（Redondo Beach）警察在2013年向洛杉磯縣檢察官提起了針對他的強奸案，檢察官最終因證據不足拒絕起訴。