送寵物回中國 學問大

白女士的愛貓。（白女士提供）

新冠疫情 期間回中國，不論是人還是愛寵，都要費一番功夫。如果是運愛寵回國，偏偏因為坊間運送寵物的中介公司魚龍混雜，讓有些華人難以找到靠譜的中介，以致與愛寵相隔兩地，傷心不已。

近日回到中國的白女士，本來與美國 的中介約好一個月前送愛貓回國，哪想到臨到運送日期，中介卻不回信息，「人間蒸發了」，白女士的愛貓因此滯留美國，令她心急不已。

白女士在美國生活時領養了一隻貓咪「四筒」，她將其從小養大，很有感情，成為生活中不可或缺的一員。白女士因回國發展，也想將愛貓帶回國。經過朋友介紹，她接觸到一家叫Petgo Express的寵物運送公司。白女士原計劃在日前回國後隔離兩周結束，再將寵物運送回國，這樣她可以接寵物回家。

沒想到白女士回國後再與Petgo Express客服人員通過微信聯繫，對方卻不見蹤影。白女士說，最後一次與中介溝通時，對方只說疫情原因沒有工作人員，到時候會給她運送流程，結果就再也聯繫不上了。

白女士說，運送寵物回國，各種證件加上寵物機票花費約2580元。她預付中介1290元，包括寵物打疫苗、做體檢、血清檢測等費用，剩下1000多元花銷是在訂了機票之後再付。

白女士說，雖然付給中介1200多元不算大數目，但是中介公司從中獲利也不少。舉例說，如果自行給寵物打疫苗、做體檢，花費也就是400元，找中介就是圖方便，主要幫忙預約醫院，但送貓咪體檢、打疫苗都是她自己帶去的，因為中介表示疫情期間沒有司機。

截至發稿時間，本報記者尚無法聯繫到Petgo Express的工作人員。

白女士表示，現在中介遲遲聯繫不上，導致愛寵遲遲不能回國，讓她很想念。好在貓咪目前交由同是愛貓一族的房東 養著，讓她很放心。房東並不時發給她愛貓的照片，看來在房東家被照看得不錯。提及離開的前幾天，貓咪還會去窗口等候，現在似乎完全忘了她，看來與房東「打成了一片」。

經過這次事件，白女士總結了找運送寵物中介的經驗。她說，其實這類中介是有行業規範的，在找中介時，要查看對方的美國農業部（USDA）和海關（TSA）頒發的航運中介證件。這兩個是最基礎用來證明是美國合格運送公司的證件，其次是國際寵物運送聯盟會員證（IPATA），有該證書的公司一定是靠譜的寵物運送中介。

再次，可以查看對方寵物運送保險公司的承保證明。最後對於寵物運送，主人還可以詢問運送航線的安全和合理性，以及寵物在運送過程中是否有不確定因素，以及中介公司的應對策略。