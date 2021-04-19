我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國前副總統孟岱爾逝世 享耆壽93歲

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

記者啟鉻／橙縣綜合報導
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會日本裔空手道比賽。(Sakura Kokumai instagram)
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會日本裔空手道比賽。(Sakura Kokumai instagram)

南加州一名獲選參加東京夏季奧運會日本裔空手道的女選手，4月1日在橙市Grijalva公園訓練時，遭到一名男子以歧視言語攻擊，案發後該運動員將過程視頻發布到社交媒體。這名男子18日又在同一公園內，動手毆打一對韓裔老夫婦時，橙市警員趕到現場逮捕他，罪名包括仇恨犯罪、威脅、攻擊等。嫌犯向警方供稱，他認為被害人是華裔，才會動手攻擊。

嫌犯威沃納（Michael Vivona）25歲，河濱縣科洛納市（Corona）居民，他涉嫌對將參加2021年夏季奧運會日裔女選手、28歲小向(Sakura Kokumai)謾罵攻擊，他還涉嫌虐待年長者，實施仇恨犯罪。

橙市警局發言人指出，79與80歲的韓裔老夫婦當晚7時半在公園內散步，嫌犯不發一語就出拳攻擊，將被害人擊倒在地。但稍晚嫌犯在警方偵訊時表示，他出於種族原因動手，而且發表了許多種族的評論。警方表示，嫌犯對亞裔有刻板印象，而且認為被害人是華裔才會發動攻擊。

Sakura Kokumai曾獲得七次全美冠軍，她於4月1日在橙市Grijalve Park訓練時遭男子惡言攻擊，她將視頻在社交媒體Instagram發布。視頻中男子對她大聲吼叫，內容包括「蠢東西，滾回家去！」Kokumai是日裔美國人，當她開車離開時，還聽到男子謾罵中還帶著「Chinese」和「sashimi」（生魚片）。她對媒體記者表示，遭到一名完全陌生人對她歧視性惡言惡意完全不解。

她說，當時公園裡有不少路人，但在嫌犯離開現場之前，沒有人對她伸出援手，她感覺時間似乎停止。該嫌犯18日在攻擊韓裔老夫婦時，一言不發就動手打人，但這次立刻有數名路人包圍他，並即刻報警。老夫婦所幸只受到輕傷。

Kokumai準備在今年東京夏季奧運會上代表美國參賽，正在公園裡慢跑時遭遇男子謾罵。她表示，她之所以在社交媒體分享這則令人不舒服的視頻，目的就是讓大家認識到目前在美國社會存在針對亞裔侵擾行為。

她說，我要每個人都知道，尤其是亞太裔社區，你並不孤單。最重要的是要有同情心，有愛心彼此互相關照。在視頻發布後，Kokumai獲得不少人溫暖關心，她說，很令人感動，因為當她在公園遭遇謾罵時，確實覺得自己很孤單。不過現在好了，聽到這麼多人關懷後，感到自己真正屬於美國。

Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kok...
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)
涉嫌歧視犯罪的Michael Vivona，被橙市警局逮捕。（橙市警局提供）
涉嫌歧視犯罪的Michael Vivona，被橙市警局逮捕。（橙市警局提供）
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會日本裔空手道比賽。(...
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會日本裔空手道比賽。(NBC)
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kok...
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)

美國 韓裔 奧運

上一則

世界晚報／反亞裔仇恨法 德州參議員投反對票

延伸閱讀

南加內陸河濱縣馬修斯湖地區突發野火 24戶撤離

南加內陸河濱縣馬修斯湖地區突發野火 24戶撤離
日本大阪兵庫新增病例創周一新高 將籲發布緊急事態

日本大阪兵庫新增病例創周一新高 將籲發布緊急事態
南加男子酒後駕車引發6輛車追尾 造成1女死亡

南加男子酒後駕車引發6輛車追尾 造成1女死亡
大阪東京疫情升溫 日本全境單日新增逾4000病例

大阪東京疫情升溫 日本全境單日新增逾4000病例
拚群體免疫 河濱縣開放16歲接種 但需由監護人陪同

拚群體免疫 河濱縣開放16歲接種 但需由監護人陪同
河濱縣6日起16歲以上人群可接種新冠疫苗 比州府規定早

河濱縣6日起16歲以上人群可接種新冠疫苗 比州府規定早

熱門新聞

天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

2021-04-17 02:20
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20
南加地產交易過去多個月以來一直火熱。（本報檔案照）

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

2021-04-18 20:06
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

2021-04-18 17:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來

全球確診再飆 逼近疫情最高峰 世衛：第4波將到來
紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
Google地圖驚見詭異登山客 他面帶笑容...一旁是斷腿

Google地圖驚見詭異登山客 他面帶笑容...一旁是斷腿