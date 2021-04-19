以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會日本裔空手道比賽。(Sakura Kokumai instagram)

南加州一名獲選參加東京夏季奧運 會日本裔空手道的女選手，4月1日在橙市Grijalva公園訓練時，遭到一名男子以歧視言語攻擊，案發後該運動員將過程視頻發布到社交媒體。這名男子18日又在同一公園內，動手毆打一對韓裔 老夫婦時，橙市警員趕到現場逮捕他，罪名包括仇恨犯罪、威脅、攻擊等。嫌犯向警方供稱，他認為被害人是華裔，才會動手攻擊。

嫌犯威沃納（Michael Vivona）25歲，河濱縣科洛納市（Corona）居民，他涉嫌對將參加2021年夏季奧運會日裔女選手、28歲小向(Sakura Kokumai)謾罵攻擊，他還涉嫌虐待年長者，實施仇恨犯罪。

橙市警局發言人指出，79與80歲的韓裔老夫婦當晚7時半在公園內散步，嫌犯不發一語就出拳攻擊，將被害人擊倒在地。但稍晚嫌犯在警方偵訊時表示，他出於種族原因動手，而且發表了許多種族的評論。警方表示，嫌犯對亞裔有刻板印象，而且認為被害人是華裔才會發動攻擊。

Sakura Kokumai曾獲得七次全美冠軍，她於4月1日在橙市Grijalve Park訓練時遭男子惡言攻擊，她將視頻在社交媒體Instagram發布。視頻中男子對她大聲吼叫，內容包括「蠢東西，滾回家去！」Kokumai是日裔美國 人，當她開車離開時，還聽到男子謾罵中還帶著「Chinese」和「sashimi」（生魚片）。她對媒體記者表示，遭到一名完全陌生人對她歧視性惡言惡意完全不解。

她說，當時公園裡有不少路人，但在嫌犯離開現場之前，沒有人對她伸出援手，她感覺時間似乎停止。該嫌犯18日在攻擊韓裔老夫婦時，一言不發就動手打人，但這次立刻有數名路人包圍他，並即刻報警。老夫婦所幸只受到輕傷。

Kokumai準備在今年東京夏季奧運會上代表美國參賽，正在公園裡慢跑時遭遇男子謾罵。她表示，她之所以在社交媒體分享這則令人不舒服的視頻，目的就是讓大家認識到目前在美國社會存在針對亞裔侵擾行為。

她說，我要每個人都知道，尤其是亞太裔社區，你並不孤單。最重要的是要有同情心，有愛心彼此互相關照。在視頻發布後，Kokumai獲得不少人溫暖關心，她說，很令人感動，因為當她在公園遭遇謾罵時，確實覺得自己很孤單。不過現在好了，聽到這麼多人關懷後，感到自己真正屬於美國。