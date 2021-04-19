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疫情好轉 名牌樣品銷售會搶優惠擠爆 是原價零頭

記者張宏／比佛利報導
疫情好轉，不少人的第一件事就是搶好康。（記者張宏／攝影）
疫情好轉，不少人的第一件事就是搶好康。（記者張宏／攝影）

疫情好轉，許多人第一件事就是去搶去年疫情積壓的優惠商品！2020年幾乎是一整年的疫情，導致很多品牌，尤其是戶外運動和旅遊相關的皮箱等，積累了很多產品，除了店鋪自身的折扣，2021年開春的樣品銷售，成為人們搶好康的好去處。

日前在比佛利山舉辦的樣品銷售會，吸引大量民眾參與，不僅價格是原價的零頭，且臨近尾聲還買二送一，相當誘人。

影音來源：記者張宏

在比佛利山Cannon街一處店鋪門口17日大排長龍，門口有保安為消費者量體溫通過後才能進入。這裡正在舉辦Adidas和Y3的樣品銷售會（Sample Sales），銷售會從13日到18日，在近一周的時間裡出售鞋子、衣服和配件等物品。17日已是銷售尾聲，產品所剩不多，主要是男士鞋和一些運動服，但是價格也較前幾天更便宜，衣服全部再半價，鞋子是每雙65元，但買兩雙送一雙。

只見各式原價動輒百元以上的鞋子排列兩旁，男女老少都聚集在展示台前，詢問店員有無其它鞋碼。雖然剩下的主要是男鞋，但是女性顧客依然踴躍購買。一名亞裔女孩表示，這些鞋子都是去年款式，不是很老舊的款，官方價格都是一百多到兩百多元，但現在只要65元；鞋子其實無所謂男女，男鞋5碼或者6碼正好是她的尺寸，她看中一雙鞋子，不僅現場和女性朋友連線，兩人買了同款，對方還送了一雙鞋子，她打算送給男友。如果男友不喜歡，她還能到網上出售，把鞋錢掙回來。

現場匯集各個族裔，一對華人男女表示，去年疫情基本上都是網路購物，無法試穿，也沒有現場體驗感。現在疫情好轉，第一件事就是找各種樣品銷售會，樣品銷售比官方打折還便宜，且去年疫情那些戶外或者旅行相關產品都積壓不少存貨，樣品銷售可選擇的款式和尺寸也更多。

將舉行的名牌現場樣品銷售會，尚有Paul Smith從4月20日到25日的銷售會，Hugo Boss從4月27日至5月2日的樣品銷售會，以及線上的樣品銷售，詳情可登錄https://www.260samplesale.com。

另外百貨公司Nordstrom Rack的Clear the Rack網路促銷現已開始，這可說是該百貨公司最大的（也是最好的）促銷活動，像售價225元的Rag＆Bone牛仔褲，現在只要51元，Free People的裙子只要35元，Vince的平底鞋原價275元現在只要45元。

疫情好轉，不少人的第一件事就是搶好康。（記者張宏／攝影）
疫情好轉，不少人的第一件事就是搶好康。（記者張宏／攝影）
人們在試穿鞋子。（記者張宏／攝影）
人們在試穿鞋子。（記者張宏／攝影）
原價近200多元的鞋子只賣65元。（記者張宏／攝影）
原價近200多元的鞋子只賣65元。（記者張宏／攝影）
衣服全部再半價，鞋子是每雙65元，但買兩雙送一雙。（記者張宏／攝影）
衣服全部再半價，鞋子是每雙65元，但買兩雙送一雙。（記者張宏／攝影）
在比佛利山的Cannon街一處店鋪17日舉辦樣品銷售會。（記者張宏／攝影）
在比佛利山的Cannon街一處店鋪17日舉辦樣品銷售會。（記者張宏／攝影）
在比佛利山的Cannon街一處店鋪17日舉辦樣品銷售會。（記者張宏／攝影）
在比佛利山的Cannon街一處店鋪17日舉辦樣品銷售會。（記者張宏／攝影）
現場鞋子只要65元，且買二送一。（記者張宏／攝影）
現場鞋子只要65元，且買二送一。（記者張宏／攝影）

疫情 比佛利山 亞裔

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