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若疫苗短缺第2劑最多6周內接種 若出現皮疹換手打

記者王全秀子／綜合報導
樂齡會根據CDC的指導和建議，列出數項民眾接受第二劑新冠疫苗之前需要瞭解的事情。（樂齡會提供）
樂齡會根據CDC的指導和建議，列出數項民眾接受第二劑新冠疫苗之前需要瞭解的事情。（樂齡會提供）

美國樂齡會（AARP）近日表示，如果民眾無法在預定的間隔期，接種第二劑新冠疫苗，聯邦疾病防治中心（CDC）指示，若有突發情況，第二劑疫苗可以在第一劑之後最多六周內接種；若打完第一劑疫苗後的三到十天，注射部位出現皮疹，建議第二劑換手打。

據官方建議，輝瑞疫苗（Pfizer）的第二劑與第一劑應該間隔21天，而莫德納（Moderna）疫苗的間隔期是28天，但有時針劑供應沒有保障。如果無法按照最佳的建議時間接種，CDC認為在六周內接種第二針也可以。

樂齡會發現，有些民眾因為接種第二劑疫苗預約被取消，產生恐慌心理。范德堡大學（Vanderbilt University）醫學中心傳染病專家William Schaffner建議，不要坐等別人打電話，要主動重新安排接種第二劑疫苗。

另外還提到幾點接種第二劑疫苗的注意事項。譬如第二針的副作用感覺可能更加強烈，在輝瑞臨床試驗的18至55歲的參與者中，31%接種第二劑後發燒，而第一劑後只有8%。疲勞、發冷、頭痛和肌肉／關節痛也是兩種疫苗的第二劑接種後的常見症狀。

專家指出，有些民眾為了避免第二針的副作用，在接種前就吃止痛藥。Schaffner表示，可能會削弱疫苗的有效性。但在疫苗接種後吃Tylenol、Advil、Motrin等藥物，來治療疼痛、發燒、發冷或頭痛等副作用，是可以的。

如果民眾在第一劑疫苗後的三到十天，注射部位出現皮疹，根據CDC說法，並不妨礙民眾接種第二劑，但建議換另一隻手臂接種。少數人在疫苗接種後已出現此類皮疹，有時被稱為「COVID手臂」。

在發佈的指導意見中，CDC表示，該反應不被認為在接種第二劑後會有更嚴重過敏的風險，注射部位出現皮疹並不是跳過第二劑的理由。

在第二劑疫苗後，身體需要兩周時間形成對病毒的完全防護。在此之後，如果民眾接觸新冠肺炎感染者，出現嚴重疾病的機率幾乎為零。

專家認為，民眾在公共場合應繼續戴口罩並保持社交距離。因為接種疫苗後仍有小概率可能生病，以及民眾仍可能攜帶病毒，並無知覺地傳播給還未接種疫苗的人。因此Schaffner表示，在全美實現群體免疫之前，每個人仍務必戴口罩阻止病毒的傳播。

值得留意的是，由於還沒有關於新冠疫苗與其他疫苗同時接種的安全與功效資料，疾控中心建議在兩劑新冠疫苗之前和之後兩周，避免接種其他疫苗。

疫苗 CDC 輝瑞

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