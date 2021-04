調查發現 洛縣父母認為孩子因學校停課受嚴重傷害

調查發現,洛縣父母認為孩子因學校停課受嚴重傷(unsplash.com)

洛杉磯 加州大學(UCLA )的一項調查顯示,洛杉磯縣居民將教育 評為影響其生活質量的幾個最糟糕因素之一,這是近年來公立學校兒童家長中跌幅最大的其中一項。

該縣超過四分之三的五至18歲兒童的父母認為,孩子一年來因新冠疫情遠離學校、參加遠程學習,這讓孩子們在學業和社交上都受到嚴重傷害。

UCLA的Luskin公共事務學院(UCLA's Luskin School of Public Affairs)洛杉磯倡議主任(director of the Los Angeles Initiative)Zev Yaroslavsky說:「這是一個非常大的數據。」該組織與公眾意見調查公司FM3 Research合作發布了年度生活質量指數,「這不是違反直覺的,數字很直觀,但這個數字令我們大多數人感到驚訝,而且遍及所有人口統計領域。」

生活質量指數是10到100的綜合評分,反映了人們對九個類別的滿意程度以及他們對每個類別的重視程度。今年的總體得分保持相對穩定,為58分。這意味著居民對他們總體生活質量的積極評價要比消極評價高一些,但在類別之間存在顯著變化。

除教育外,該調查還顯示,與往年一樣,年輕人對洛杉磯的生活成本,特別是住房成本的不滿顯著。