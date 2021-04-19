洛市擬投資10億元解決遊民問題 若獲議會批准歷來最多

洛杉磯市市長賈西提。（資料圖片）

南加州洛杉磯 市針對日益嚴重的遊民問題擬實施新計畫，市長賈西提（Eric Garcetti）正考慮在下一個財年，投入近十億元解決遊民問題，主要資金將來自加州政府及聯邦政府的撥款，希望能夠解決遊民住房困擾。

賈西提投入巨資解決遊民住房建議，將於19日在市情咨文演講中提出討論，也反映出，在洛市日益增加的遊民數量及衍生問題，對市府造成愈來愈多的壓力。遊民危機導致數量眾多無家可歸者流落街頭、公園及海灘。目前在全美各市都有類似情形，而且正在依靠COVID-19重振經濟資金，來解決這個困擾多年的問題。

據可靠來源消息稱，賈西提希望在下一個財年提出撥款7億9100萬元著力解決遊民住房問題，增加對住房周邊環境衛生的清理。同時進一步擴大計畫，目的是避免更多洛市普通居民成為遊民。更重要的是，賈西提希望馬上撥付1億6000萬元開始這項計畫，這筆資金2021財年已經撥給遊民項目，但尚未使用。

據稱，賈西提所謂遊民項目支出計畫，較比五年前類似預算 金額增加近七倍。當時賈西提及其他市府官員已經開始意識到，解決遊民危機需要巨大資金。一旦被市議會批准，這項投入將是洛杉磯市歷屆市長以來，於任期內一年中投入解決遊民問題資金最多的一次，也引起關心遊民團體極大關注。