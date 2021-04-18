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住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

記者楊青／洛杉磯報導
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）
郝勇（右）和家人兩年前搬到加州，對加州的天氣讚賞有加。（郝勇提供）

近年來似乎不斷出現加州人正在搬往德州的趨勢，統計數據也證實這一點。本報記者近日專訪在洛杉磯-休士頓兩邊飛的華人石油工程師郝勇，分想他的觀點。

德州休士頓的萊斯大學（Rice University）金德城市研究所（Kinder Institute for Urban Research）研究人員指出，只要加州房價上漲，就有穩定的一批居民遷往德州，這也讓德州房價連帶上漲，德州當地人買房更困難。

金德城市研究所所長Bill Fulton發現，平均每年約有3.5萬至4萬名德州人移居加州，但最近有相當數量的人正反向搬遷。在2018年和2019年，每年約有8萬人從加州搬到德州。基本上，只要加州房價上漲，就有穩定的一批移民遷往德州。

郝勇說，「加州的天氣和風光實在太好了，全國沒幾個地方可以媲美；不過如果不需要陪太太和孩子，我還是更願意回德州生活，人們友好，生活輕鬆，壓力小好多」。

郝勇是德州華人石油工程師，1997至2018在休士頓工作生活，2018年因太太在杜瓦提「希望之城」癌症研究中心謀得職位，夫妻兩帶著六年級的雙胞胎兒子遷移洛杉磯，妻子和孩子常年在南加州定居，郝先生兩年來則當起「空中飛人」，洛杉磯-休士頓兩邊飛，疫情之後，郝先生停止飛行，在拉汶家中遠程上班。近日德州因罕見的極寒天氣而成爲全國話題，周邊朋友也對他們眼中的德州和加州的對比產生好奇。

德州人是全國最愛自己的州的人

郝勇1997年來美探望兄長，後由學生轉爲工作身份，在休士頓的一家大型石油公司擔任工程師至今，「休士頓是我來美第一站，也是在美國生活時間最長的一站，洛杉磯第二站，目前還不知道要待多長」。

「我一直認爲自己是德州人」，郝先生表示，尤其是石油這一行業，在德州如魚得水。在他的眼中，德州和加州完全是兩種風格的文化和生活形態，「德州很接地氣，人比較友好」，在疫情之前，他在德州居住20年，從來沒有經歷被歧視的情況，「在街上走路迎面而來的人，如果沒有互相說Hi會很不正常，與路遇的人閑談一個小時也非常正常」。休士頓的族裔多元化完全不遜洛杉磯，但休士頓的人比洛杉磯友好太多。

加州種族之間的緊張似乎比德州大得多。郝先生表示，兩年前計劃搬家到洛杉磯，開始在聖蓋博谷210沿線城市找房子，有時一天看十多個房子，「在一些傳統社區，可以看到亞裔不被歡迎的跡象」。相對的，德州保守，民風淳厚，德州人普遍認爲不管你從哪裏來，只要能夠自食其力，不好吃懶做，遵紀守法就是自己人；而加州的傳統社區，特別是一些感覺自己生存空間被擠壓的社區，對其他少數族裔歡迎和友好有限，對新移民不喜歡尤其明顯。

加州生意人多，德州上班族多

「我認爲德州和加州屬於不同的人群」，郝先生說，他生活工作多年的休士頓，大多數是早九晚五的上班族，大家生活很有規律，安全感也強。休士頓上班族的工資水平比洛杉磯高，加上消費低，感覺人們生活很安逸，周日家長和孩子一起戶外活動或參加義工服務人群特別多。

他說，休士頓的華人群眾10-15%做飯店外賣，10-20%生意批發，剩下的70%左右是上班族；而在洛杉磯，他周邊很多華人和亞裔的孩子的家長大多是做生意。由於太太和孩子都在加州落脚，他也曾嘗試在加州找份工作，但最後發現50歲左右的中年人要找份像樣的工作相當困難，尤其是石油和工程行業。

郝勇表示，工程、科技和石油行業大學畢業在休士頓入行，年薪一般為5.5萬至6.5萬元，跳槽一次上升到7至8萬元，「在休士頓工作到28歲時年掙10萬元很平常」，但到洛杉磯面試同樣的工作，鮮少有年薪10萬元的報酬。

洛杉磯到40-50歲幾乎沒有機會，但休士頓這個年齡找工作沒有問題。休士頓大公司多，工作多，洛杉磯大的工程和科技公司少，工作競爭也大，「如果讓我選擇，肯定會選擇休士頓」。

生活消費最大差別：房價

郝勇笑言，如果有足夠的錢，加州是很好的居住地方，因爲天氣和風景實在非常難找到。但是，加州的住房壓力，對於沒有家長支持的年輕人，夠受的。

他表示，德州很多地方沒有地目法規（Zoning），土地廣大，休士頓通常25萬元就可以買一棟居住面積1500-2200平方呎、地大8000-1萬平方呎的獨立屋；離城市更遠的地方，同樣價錢買2500-2800平方呎的全新房市很正常。

加州這些年大批企業和民眾搬到德州，還有一個原因是能源便宜。德州的汽油通常要比加州便宜40%左右，比如現在洛杉磯地區汽油已飆升到每加侖3.8元左右，休士頓則在1.9元至2元之間。

「我不認爲德州的水費是個問題」。他說，家人搬到加州之後，他在休士頓的房子一直留著，庭院照樣維護，每月的水電費只有十多元。以前在德州居住的時候，夏天的空調費在200元左右，冬天暖氣費150元左右。現在在拉汶的家，每兩個月的水費250元左右，比休士頓時的60-70元超出幾倍。

郝勇表示，德州的產業稅，是大家較爲關心的問題，德州最低的產業稅為2%，如果在新區購買房子，產業稅高達4%。

不過加州也有其得天獨厚的地方。郝勇表示，德州一馬平川，與有山有海的加州難以相比，另外一個難過的是潮熱，每年從5、6月到10月，什麽都不做都會熱汗淋漓，蚊子非常多，各種濕疹纏人。德州雖臨墨西哥灣，但沙質不一樣，水質也不能與加州海邊相提並論。

郝勇和家人在德州生活20年，感覺當地人友好，生活輕鬆沒壓力。（郝勇提供）
郝勇和家人在德州生活20年，感覺當地人友好，生活輕鬆沒壓力。（郝勇提供）

德州 加州 休士頓

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