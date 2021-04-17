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合理規劃資產和收入 申請大學助學金有技巧

記者王若然／蒙特利公園市報導
大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（Michael Chen提供）
大學助學金及稅務規劃專家Michael Chen。（Michael Chen提供）

很多收入高、資產高的家庭有固定思維，認為大學助學金與自己無關。實際上，經過合理規劃資產和收入，可以讓孩子上大學期間也能有可觀的助學金資助。大學助學金及稅務規畫專家Michael Chen17日做客世界日報春季線上教育講座，幫助眾多學子申請助學金，進入理想大學。

Michael Chen表示，幫助子女申請大學助學金需要分步驟進行的，並非一蹴而就。首先，有必要請資產規劃師幫助調整收入和資產，因為助學金申請要看一個家庭的淨資產、收入，不是全部收入，也不是工資收入。例如，退休金和自住房，養老保險都不屬於淨資產、收入。如果合理規劃財務，就可以成功申請助學金。

完成財產規劃後，就要填寫申請表格。之後會進一步被審查資產情況，如報稅紀錄等。經過幾個月的等待，將被通知是否通過申請。Michael Chen說，這一步即使申請助學金成功，也要請專業人士幫忙查看申請到的金額是否最大，如果不是，資產規劃師會進一步幫忙爭取。

他強調，申請大學助學金最致命的四大錯誤包括：覺得自己收入、資產太多而放棄申請；僅抱著試一試的心態，不認真準備就匆忙申請；認為只有低收入的家庭才能得到大學助學金；擔心申請大學助學金會影響錄取的機會。實際上，只要及早規畫、合法、合理地調整，就能獲得最多的大學助學金和稅務優惠。

Michael Chen還介紹了學生申請學校的「雷區」。他說，對於SAT在1400分以下的學生，不建議申請外州的公立學校，因為學費較貴不划算。另外，沒多少助學金提供的二、三流私立學校也不建議申請。他說，在加州，太平洋大學、Pepperdine大學這樣的「有錢」私立大學可以考慮申請。

低收入 退休金 加州

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