世報教育講座：學好AP課程有三大要訣

時代學苑有34年經驗的講師Spencer Way談AP課程學習的關鍵。

高中時期最難的是各科AP課程，但是AP考試成績合格可以免修相同的大學課程學分，對於升學 也很有幫助。時代學苑有34年經驗的講師Spencer Way在世報2021春季線上教育 講座，分享AP課程的成敗關鍵有三大要訣：第一、學習AP課程基礎能力；第二、適量選修AP課程；第三、讀書習慣及責任感。

參加AP考試的學生年年穩定增加，對於升學越來越具重要性。Spencer Way表示，高中生必須每年都選修AP課程，沒有AP成績的學生申請大學就不具競爭力。他認為高中生越早開始學習AP課程越有好處。據他的經驗，9年級生課業較為不緊張，拿AP課程的成績比10年級才選AP課程更好。另者，九年級開始念AP課程的學生，因有拿AP課的經驗，在往後的AP課程學習過程就較為容易，成績自然比初次拿AP課的學生好。

提及AP課程的成敗關鍵，Spencer Way指出，學生必需具備學習AP課程的基礎能力。例如：AP物理成績要好，首先學生的數學及三角函數都得好，學習才會較為輕鬆；AP生物成績要好，英文閱讀能力要很強，念起來才不會費解。若學生尚不具備學習某AP課程的基礎能力，他建議學生在開學之前的暑假，提升並改善相關基礎知識能力。

如何每年適量拿下AP課程，又不給予自己過多負擔及壓力也很重要。Spencer Way表示，有些學生一次修太多AP課程，反而各科成績都不理想，影響總成績，這對於升大學並無幫助。另外，學習材料規整、時間管理得當、上課用心專注、具備責任感等，均將影響學習的成效。歡迎學生及家長上timeeducationcenter.com查詢有關AP課的相關資訊。