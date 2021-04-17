世報教育講座：申請名校以新策略應對新挑戰

維特利畢業於洛杉磯加大（UCLA）和約翰霍普金斯（Johns Hopkins）大學，曾做過四年老師，對升學研究頗深，希望自己的經驗和專業可以幫助學生。（維特利提供）

受到疫情影響，2020-21年大學申請出現了新趨勢，部分大學不再要求申請人提供SAT、ACT等標準考試成績，少數族裔申請人數上升，部分名校錄取率達歷史新低等。「升學規劃教育 權威」（Admission Masters）的主席維特利（Jenny Kim Wheatley），17日在世界日報「春季線上教育講座」為學生和家長介紹了大學申請新策略。

維特利說，過去一年申請大學最大的特點，是名校和加州大學的申請人數增加。例如柏克萊加大 申請人數破歷史紀錄，哈佛大學申請人數上升很多，MIT申請人數上升近一倍，這些大學的錄取率就會相應降低。在申請的學生中，西裔學生增加最多。她說，名校中也有些學校的申請人數上升幅度不大，如約翰霍普金斯、杜克大學等。

她認為，這是亞裔 學生面臨的新挑戰，未來幾年都將如此。分析原因，主要是一些學校不再要求SAT、ACT等成績，更吸引了考試成績平平、但在其他方面有特長的學生申請名校，而這些學生很可能因為某方面表現突出就被名校錄取了。

那麼亞裔生面對新挑戰該如何做？維特利說，可以通過提前申請（early apply）來鎖定學校。另外有四點：通過自己的課外活動彰顯影響力；把握高中最後一年的關鍵性；善用論文和老師推薦信來展現不同的一面；最後就是不要侷限於藤校，可以考慮排名35至60的學校。因為這類學校的申請人數反而下降了不少，申請成功機會大。