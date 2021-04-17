世報教育講座：成功申請名校 必先建立學術專業

陳肇新在線分享「成功申請名校，必先建立學術專業」。(視頻截圖)

世界日報17日舉辦2021春季線上升學 教育講座，邀請擁有多年從醫及升學顧問經驗的陳肇新博士，在線分享「成功申請名校，必先建立學術專業」。他在講座上指出，今年大學申請人數大增，錄取率減少，競爭激烈。 要想成功擠進名校，除了成績優秀，還建議學生儘早開發並確立學術專業，制定一套具未來目標的升學策略，充實專業性的暑期訓練（Summer Program) 及課外活動，在申請大學時展現獨一無二的個人特色。

陳肇新表示，新冠疫情 影響SAT考試，大學錄取不看SAT，反而吸引更多人申請名校，再加上2020年部分被錄取學生受疫情影響，選擇下一年再入學，佔據了名校入學名額，使得今年進入名校比往年更難。

他提到，學生若在學時期不培養專長且沒有專業目標，很難明確制定出一套具有規劃性的升學申請策略。建議學生在9年級或10年級時，嘗試挖掘興趣及認識社會；11年級時重點提高學業專長、累積申請論文的題材；12年級時則可深入鑽研個人專長。

事實上，除了保持優秀成績外，學生也得多增加專業方面的暑期訓練及課外活動。另外情商及創造力的訓練也非常重要。這樣一來，學生在申請大學時，才能更完整地突顯出個人特色及專業性，此方法能讓學生更有希望進入名校。此外，他認為面試 在疫情期間仍然很重要。面試通常是篩選過程中的最後一關，語言表達及反應能力都得具備，呼籲學生重視。