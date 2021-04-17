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加州罷免選舉 維拉萊構沙可能成為州長候選人

記者丁曙／綜合報導
加州州長紐森罷免選舉，前洛杉磯市長維拉萊構沙可能成為民主黨州長候選人。（本報檔案照）
加州州長紐森罷免選舉，前洛杉磯市長維拉萊構沙可能成為民主黨州長候選人。（本報檔案照）

三年前在加州州長競選中表現不佳的前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa），現在似乎有了東山再起的機會。在可能的罷免州長紐森（Gavin Newsom）的選舉中，他被政治圈內人士公認為可能的民主黨州長候選人。

維拉萊溝沙今年初參加了Loyola Marymount大學的一次課堂演講，談到了關於大流行病及其政府公職的故事。當有學生問他，在當前健康危機的動盪時期，他不擔任州長或市長公職是否感到很幸運？維拉萊構沙蔑視的表情回應說，「很顯然，你不了解我。」聽起來就像他在市政廳新聞發布會上與記者對話時一樣的精力充沛。「如果你了解我就會知道，我想成為所有事件中的主角。」

州長罷免選舉是由一群對紐森不滿的保守選民推動的，可以允許任何人成為州長候選人，包括前市長、體育明星都可能成為競爭者。政治分析人士認為，一個知名的民主黨人應該出現在選票上，用以抑制共和黨或邊緣候選人獲勝的機會。

拒絕接受採訪的維拉萊構沙（Villaraigosa）對罷免事件提出了批評，但是他並沒有公開排除一切可能性，引發了人們對他的猜測。前民主黨州眾議員卡茨（Richard Katz）定期與維拉萊構沙（Villaraigosa）交談，他說，可以從朋友的聲音中得知，維拉萊構沙很高興看到自己的名字在罷免選舉運動中被連結上。

維拉萊溝沙曾於2005年至2013年擔任兩屆洛杉磯市市長，也是洛杉磯市史上首位拉美裔市長。

民主黨 洛杉磯 紐森

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