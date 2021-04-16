第四波疫情來襲？南加州秋天之前不擔心

南加州的疫苗接種正在大規模推進中。（本報檔案照）

日本 、新加坡、伊朗等國出現第四波新冠疫情 反撲，引起美國部分民眾驚恐。南加州流行病專家表示，目前本地未看到感染和死亡明顯飆升的數據，相反，兩項主要數據一直在平穩下降中，加上疫苗 注射推進加快，疫情可望進一步緩解。不過專家同時指出，65歲年長者的疫苗有效期比其他年齡群體更短，防疫不能掉以輕心。

日本新冠專家小組本周警告，隨著傳染性更强的變異新冠病毒在該國多地蔓延，日本已經進入第四波疫情。從一周前開始，日本當局對疫情反彈的大阪神戶宮城等六個城市啓動一個月的防疫新設施；與此同時，伊朗本周開始針對39個國家實施旅行限制措施；新加坡針對過去一周中，日均感染人數從1300增長到1700，警告民眾疫情反撲。

「不過從兩項主要的數據看，洛杉磯縣和加州的情況還比較樂觀」，南加大流行病專家黃重德醫學博士表示，16日，洛縣新增感染550例，新增死亡26例；加州新增感染2361例，新增死亡95例，兩項數據均為去年12月中旬至今年1月上旬峰值的十分之一左右，而且持續保持低位。

黃醫師認爲，這段時間還可能會出現一些增加病例，但不會大爆發，原因是疫苗接種已在大規模推進中，接種疫苗的人越多，對病毒傳播的遏止越强。據聯邦疾病控制中心公佈的數據統計，到本周末全美打完兩針的國民已達7281萬3391人，佔全美總人口的21.9%；完成一針的為1億2774萬3096人，佔總人口的38.5%。

不過黃醫師特別提醒，新冠疫情可能會因爲出現病毒變異而再次威脅人類，尤其是65歲以上的人，即便已打完疫苗，六個月之後也可能出現抗體不夠，其他人可能在八個月後也出現抗體不夠。他說，通常打完疫苗三個月是安全高峰期，加上病毒在夏天的活躍程度降低，所以今年夏天可謂是比較安全的時段，但入秋後可能會面臨新問題。