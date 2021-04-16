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合法使用自衛武器抵抗犯罪

記者張宏／洛杉磯報導
奇諾岡華美協會15日舉辦線上社區安全講座，主題是預防犯罪與社區安全，60多人參與，現場還特別提供中文翻譯。（Zoom截圖）
奇諾岡華美協會15日舉辦線上社區安全講座，主題是預防犯罪與社區安全，60多人參與，現場還特別提供中文翻譯。（Zoom截圖）

奇諾岡華美協會15日舉辦線上社區安全講座，主題「預防犯罪與社區安全」。奇諾岡警局警官Laura Addy和洛縣警局服務專員Jasmin Hernandez介紹如何應對和防範仇恨犯罪、搶劫盜竊等。

該場講座有60多人參與，現場還特別提供中文翻譯。Jasmin Hernandez表示，在全美範圍，仇恨犯罪的舉報率比較低，但是舉報很重要，不僅可讓嫌犯受到法律制裁，還可傳遞出法律不容忍這類罪行的訊息。仇恨犯罪影響家庭和社區，甚至整個國家，需要受到全民重視。

有關用於自衛的武器，Jasmin Hernandez表示，電擊槍可攜帶，但強度沒有可讓攻擊者喪失能力。戰術筆和戰術刀可隨身攜帶，但彈簧刀不允許。胡椒噴霧也可攜帶，個人警報器可發出響亮的警報聲，嚇阻可能的攻擊者，或者引起他人注意。但要值得注意的是，這些武器都只是讓受害人有時間逃離。民眾或可用手機下載應用程序，定位所在區域且可聯繫緊急聯絡人，且這個應用是聲控的。具體可登錄http://stylecaster.com/personal-safety-app/。另外棒球棒、高爾夫球棒也可作為防衛武器。在加州如生命受到威脅，使用致命武器自衛是合法的。

去年奇諾岡住宅盜竊比例降低了17%，只有23件搶劫案。如民眾遭遇搶劫，首先是保證自己的安全，盡可能記住嫌犯的長相，脫離危險後即刻報警。同時建議華人居民，出門眾盡量不要攜帶大量現金，尤其是在節慶。養成手拿車鑰匙的習慣，不僅可成為武器，還能保證自己盡快進入到車內，在上車後即刻鎖好車門。如發生緊急事件可撥打911，非緊急事件可撥打909-465-6837。如需要額外巡邏可電郵[email protected]

仇恨犯罪 加州 洛縣

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