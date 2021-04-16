生母溺死三名幼子 稱不想讓他們受虐待
洛杉磯市警局（LAPD ）10日在瑞西達（Reseda）社區的一棟公寓内發現三名幼童被溺死，唯一兇嫌正是他們的母親Liliana Carrillo。現被關押在監獄的她日前接受主流媒體採訪時承認自己殺死了三個孩子，目的只是不希望他們繼續受虐待。但孩子的父親稱Carrillo患有產後抑鬱。
目前被關押在貝克斯菲爾德（Bakersfield）的克恩縣監獄（Kern County Jail）的Liliana Carrillo告訴媒體，她溺死了孩子，目的是使他們遠離父親。Eric Denton（孩子的父親）和他的朋友們事先告訴她，未來孩子們會發生什麼事，一切都會按照他們所說的進行。她不想讓孩子受到進一步虐待。
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這對夫婦育有三個孩子，3歲的Joanna、2歲的Terry和6個月大的Sierra。他們的外婆10日在Reseda的公寓中發現了三個孩子遇害。法庭文件顯示，這個可怕事件前，這對夫婦正在進行激烈的監護權爭奪戰。孩子的父親被安排在周日與孩子們見面，每兩周與孩子們一起度過。但是他在法庭上爭取充分監護權，他擔心孩子們在母親照顧下的安全。
孩子的父親辯稱，Carrillo患有妄想症，她把孩子們帶走，還拒絕透露孩子們住在哪裡。但是，Carrillo則指責Denton是一個酒鬼，可能會對他們的大孩子性虐待。
Denton提供的法院文件顯示，Carrillo在孩子出生後患上產後抑鬱，開始曾接受治療但不久後放棄。他聲稱，Carrillo用大麻自療。在文字和社交媒體帖子中，她說「我希望我沒有孩子」並威脅要自殺。
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