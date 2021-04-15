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從外州運回垃圾欺詐加州贖回款 六人被捕 查獲現金30萬

記者楊青／綜合報導
六名男子涉嫌一項回收欺詐計劃，將數噸垃圾從拉斯維加斯運入加州以收取州贖回款，被捕。（網路圖片）
六名男子涉嫌一項回收欺詐計劃，將數噸垃圾從拉斯維加斯運入加州以收取州贖回款，被捕。（網路圖片）

有錢能使鬼推磨，垃圾也能賺大錢。不過這次包括一些大型回收公司在内的垃圾回收醜聞，卻被有關部門逮個正著，六人被捕並面臨欺詐起訴。

聖伯納汀諾縣周三宣佈，六名男子涉嫌一項回收欺詐計劃，他們將數噸垃圾從拉斯維加斯賭場運入加州，以收取州贖回款被捕。

聖伯納汀諾縣有關部門今年2月向聖伯納汀諾縣地檢署，指控七名男子犯有共謀、大盜竊和非法回收等多項罪行，被告包括加州第三大回收處理機構、西海岸廢物處理公司（West Coast Waste Industries）的老闆。

根據加州檢察長辦公室和CalRecycle的一份聲明，目前起訴的七人中有六人被捕，一人仍然在逃。

加州多年來以償還部分贖回款的方式鼓勵民眾參與垃圾回收計劃，包括永久性垃圾，當民眾將用完的塑膠瓶和玻璃瓶退回到經過認證的回收中心時，可獲得一定退款。

但也就成了一些有心人士鑽空子。去年，七人團夥用卡車將數萬磅的鋁和塑膠飲料容器從拉斯維加斯賭場運送到南加州回收中心，然後以每個收取五至十美分現金退款。有關部門在長達四個月調查中，從西海岸廢物處理公司查獲了30多萬元現金收入。

檢方稱，除了從拉斯維加斯一家回收中心進口塑膠瓶、玻璃瓶和鋁製飲料瓶外，這些人還被指控對數以噸計不存在，或以前贖回的回收垃圾提出虛假贖回金索賠。

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