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西裔老婦在公車上被誤認為華人遭暴打 旁觀者無人施救

記者啟鉻／綜合報導
受害者。（KTLA截屏）
受害者。（KTLA截屏）

南加一名70歲西裔年長女性上周在洛杉磯鷹石（Eagle Rock）搭乘公交捷運巴士時，被同車另一名非裔女性乘客誤認為是華人，遭暴打，嚴重受傷。警方目前已將施暴者拘捕，唯尚未對施暴的姓名、地址等細節發布資訊。

據媒體KTLA電視台報導，受害者臉部、眼睛被毆腫脹，鼻樑被打斷，頭髮被拽了下來，出現腦震盪。這名被毆打的年長者叫Becky，上周五（4月9日）午後在鷹石地區搭乘捷運81路公交，準備下車到附近一家超市購買食品，地點在La Loma路與Figueroa街交會處。

同車一名年齡25至30歲的非裔女性，誤認受害者是華人開始辱罵。受害者實際是西裔，據她兒子說，母親一家長期在Highland Park居住，因為長相與亞裔接近，所以常被鄰居誤認是亞裔。於是出現非裔女性對西裔年長者毆打的場面，施暴者甚至還將老婦從車廂後面拖拽到前面。受害者兒子說，當時沒有人上前施救，甚至連公交司機都袖手旁觀。直到一名乘客撥打911報警，施暴者才罷手。

案發後，警方發布對嫌犯緝拿公告，在另一公交巴士上將其拘捕。受害者兒子說，只因母親被誤認是華人，就被暴打。受害者被送往醫院停留了24小時後已出院。她兒子說，母親走路困難，腿部嚴重受傷，以往腿部發生的關節炎及其它疾病也加重了。

警方尚未發布任何關於嫌犯及拘捕的官方資訊，但警官赫南德茲確認嫌犯目前被拘押。

華人 非裔 亞裔

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