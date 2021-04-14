南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

兇嫌萊特19歲（警方提供）

南加 聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）3月初發生華裔 家庭母女被害案。警方14日發布訊息指出，一名19歲兇嫌被捕。唯警方對嫌犯殺人動機尚在調查中，確信嫌犯一人作案無其他同夥。

被捕嫌犯萊特（Jacob Alan Wright）是庫卡蒙加牧場市居民。聖伯納汀諾縣警方表示，經過約五周的縝密調查，運用各種調查手段，與在FBI配合下，警方13日將嫌犯車輛攔截並予以拘捕。警方持搜查令在嫌犯住處蒐集到作案證據。但尚未發現嫌犯與被害人之間是怎樣的關係，以及作案動機。

不過警方確信，嫌犯是一人作案，無其他同夥。警方為查找嫌犯，於3月22日公布監控錄像，其中有一名可疑人在案發住宅不遠處經過，警方呼籲公眾協尋嫌犯。

兇嫌萊特被控謀殺和企圖謀殺罪，拘押在West Valley Detention Center，不得保釋，擬於15日過堂。警方希望公眾提供嫌犯作案進一步線索，可致電警探Malcolm Page， 電話：909-387-3589。

這起兇殺案發生在3月7日凌晨3時，位於市區北部Bergano Place6800號街區。死者包括母親賈嘉（Jia Jia，譯音）44歲，和八歲的女兒Ruby Meng，以及一名受重傷的38歲女性友人。案件被媒體報導後，華人 社區熱議，多方猜測兇手行凶動機。