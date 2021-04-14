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誤拔手槍射殺非裔 明州女警遭控二級過失殺人罪

影╱華婦在南加華人密集區被搶兩次 歹徒作案速度超快

記者王若然／羅蘭岡報導
監控紀錄下了犯罪全過程。（監控截圖）
監控紀錄下了犯罪全過程。（監控截圖）

洛杉磯縣縣屬地-羅蘭岡（Rowland Heights）地區，今年年初搶案、盜竊案頻發，歹徒作案手段更是花樣百出，讓人意想不到。近日，華裔周女士向本報爆料，她今年初在羅蘭岡一家華資超市外被搶，罪犯在她將開車離開前，輕輕打開她的車門將她的手提包偷走，作案速度之快，令人咂舌。而超市外的監控剛好記錄下了這一切。

視頻來源：世說新聞製作小組

周女士說，當天下午一直在外忙碌，沒吃中午飯，下午回家前去羅蘭岡的華資超市購物。大約在晚上7時40分，當時天色已黑，還有路人。她從超市出來，將滿滿四袋物品放在車子的後座上，皮包放在副駕駛座位上。接著將購物車推到一邊，走進車內準備離開。這時她並沒有注意到身後一輛白車在緩緩靠近。

監控顯示，周女士走進車內，還沒等鎖車門時，她身後的白色車子很快地走出來一名男子，弓著腰快速走到她車子的副駕駛右側，以迅雷不及掩耳之勢偷走了她的皮包，跳上車子逃走。

周女士說，她當時看到車門緩緩打開，伸進一隻手將她的皮包搶走，隱約看到偷包賊為西裔面孔，這才反映過來，從車內走出來呼救，但是白色車子早已逃走。之後她在附近一對青年男女的幫助下報警。但罪犯至今還沒被抓到。

周女士表示被搶的手提包內有4000元現金和兩部iphone手機，其中一部手機還是新買的。更糟糕的是，她的手機沒有設置密碼，裡面的個資如社會安全號，銀行賬戶密碼，4000多張照片等信息都將被暴露無疑。

周女士說，這次被搶事件雖然已經過去兩三個月，但她仍心有餘悸。她說損失的不僅是財物，還有隨後一系列的麻煩事，如更換所有應用賬戶的密碼，更換社會安全號，都讓她心力交瘁。直到現在這些事還沒辦完。她說，經歷過被搶的事件，「人的精神無法平復。」

周女士目前住在東谷市（Eastvale），她曾住在羅蘭岡地區，但在1996年時被搶過一次，讓她想要搬離羅蘭岡。沒想到2021年又在羅蘭岡遭遇搶劫。提及她說出她的遭遇是想告訴華人，讓華人必須團結起來，抵制這種對華人的惡行。華人平時喜歡帶現金，帶真金白銀，那些罪犯沒有理由不搶華人。而罪犯一而再再而三地被放出監獄，這類案件又很難抓到罪犯，導致搶劫華人變得「太容易，太輕鬆了。」

周女士經歷這次被搶事件後，內心憤怒的同時，也在思考如何能提高超市，商場附近的治安。她建議包括華人超市在內的商家都應該在出、入口位置設立監控警告，並用LED燈裝飾，更加醒目，給犯罪行為造成威懾效果。

周女士還提出對羅蘭岡華資超市提高治安的方案。她說，經過她實地勘探，沃爾瑪停車場的監控警告標語都毫不意外地被破壞了，而羅蘭岡華資超市的入口上方是巨大的玻璃構造，若將標語安裝在玻璃後面，也就是裝在室內，可以很好地防範被破壞。也可以讓出入民眾清楚看到，引起警戒心。

羅蘭岡 華人超市 華資超市

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