微信認識陷網戀 洛杉磯華女被騙17萬

本報2020年11月曾報導，洛杉磯華裔司徒女士遭一名認識兩年、號稱從事金融投資 行業的男子設下騙局，受損金額近17萬元。近日又有讀者嚴女士爆料類似案件，且受騙經過極為類似：網上相識，以相似人生經歷博取對方同情，噓寒問暖，曖昧之後產生好感，許下承諾並以投資名義設下圈套行騙。

嚴女士表示，去年9月中她透過微信「附近的人」這一功能，認識一名自稱年約50歲的單身男子，透過其個人頭像，朋友圈照片和貼文，嚴女士認為此男看上去是個充滿正能量、陽光、熱愛旅遊的人。她也很愛旅遊，看到兩人趣味相投，於是互加好友。

兩人成為朋友後開始聊廚藝和人生，嚴女士表示，這位自稱叫「周秉儒」的男子自稱來自台灣，聊天中得知其母親過世、爸爸是國民黨老兵，他的童年生活淒慘，她感覺頗有共鳴，因為倆人都有辛苦的童年經歷，並且男子每天都對她噓寒問暖，漸漸地她對對方越發產生好感，並且卸下心防。

過了數月男子提出要追求嚴女士，於是兩人慢慢發展成網戀。兩人一個在美國 ，一個據稱在新加坡 ，但時差也未能阻止兩人在熱戀時期的如膠似漆。男子表示，他從事投資理財行業，任職的公司在新加坡，總部在香港，每年會到美國出差，但大部分工作和生活都在新加坡，其父親和叔叔也都在新加坡生活。

男方表示，他在公司負責一個由全世界富豪合作炒作糧食期貨，然後從中獲利。他們從公司會員的5000個人中挑出100人，每人投資10萬元，但這100人中臨時有人變卦，總之最後還有兩個空缺，如果找不到人填補，項目就做不成，直接影響其業績和收入。

該男子還表示，他本來就是負責這個項目，在新加坡本來有機會晉升為主管，但香港空降一名主管，他在公司受到排擠。男子稱，由於其親屬資料在公司有備案，無法用親人信息參與其中，否則有內部操作之嫌，最終想到的辦法就是用嚴女士的名義，填補其中一個空缺。

嚴女士表示，本來剛開始不是很感興趣，但戀愛的時候腦子一時無判斷力。加上男子承諾，投資賺到錢後他就辭職來美國，買房子和嚴女士一起生活。沒想到這才是騙局真正的開始。