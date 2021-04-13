南加橙縣兩個主題樂園即將重開 遊客將有全新體驗

橙縣樂慈百利坊5月21日重新開放， 慶祝成立100週年。（樂慈百利坊視頻宣傳片截圖）

南加橙縣主題公園「樂慈百利坊」（Knott's Berry Farm）週一宣布將於5月21日對公眾重新開放，但會限制遊客人數，且有新的預訂要求。在對公眾重新開放之前，公園將於5月6日首先對季票持有人開放。

因新冠疫情關閉了一年多的主題公園重新開放之後，將慶祝其成立100週年，週年慶典持續到2021年9月6日。

屆時遊客將體驗全新的「樂慈小故事」，這是4D互動式黑暗旅程，向35年前的經典景點致敬； 「樂慈夏日之夜」景點計劃以現場音樂、特色美食和美酒佳餚重現；樂慈還計劃在公園內舉行夜間儀式，圍繞重新設計的照亮的K塔，展示照片和其他裝飾以向歷史致敬。

根據當前加州 指南，「樂慈百利坊」重新開放後的運營受到限制，僅對加州居民開放，單日訪問和季票持有人都需要提前預訂，門票銷售和預訂將於4月26日開始。在2021年5月5日之前購買的2020年和2021季票，在2022年5月5日之前都將有效。有關公園最新更新的更多信息，可訪問knotts.com。

此外，迪士尼樂園 已於上月宣布，因新冠疫情關閉了一年的迪士尼樂園和迪士尼加州冒險樂園，將在4月30日重新開放，但會有15%的客容量限制。迪士尼官方在聲明說：這次開放只針對加州居民，且會限制人數。重新開放的內容將不包括室內遊樂設施，所有年齡在三歲及以上的訪客都需要預訂。