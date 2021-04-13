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洛縣羅蘭岡槍擊案死者名字公布 警方透露案發經過

羅蘭岡訊
警方當天封路調查。（本報檔案照）
警方當天封路調查。（本報檔案照）

洛杉磯縣法醫室已公布羅蘭岡（Rowland Heights）11日凌晨路口槍擊案受害人的名字，他是30歲的Eric Adams。洛縣警局兇殺組探員指出，受害人是在駕駛時被槍殺。該案發生地距離多個以華資商號為主的商場很近，附近住宅區也有不少華裔居民，以致在華裔社區引起極大矚目。

當天凌晨約2時40分，在羅蘭岡Colima大道和Fullerton大道交匯路口發生槍擊案，警方趕到後發現一名男子死亡。根據電視台現場畫面，有一輛白色寶馬豪華跑車i8停在人行道邊，破碎的駕駛側車窗似乎有一個彈孔，車門上也有彈孔。車輛的乘客側門已打開。

警方發言人郝格能（Lt. Scott Hoglund）指出，調查顯示當嫌疑人開始向跑車的駕駛座方向開槍時，受害者似乎是從旁邊的乘客座位的側門跑出來。 當下跑車仍然滾動著，在撞到街道的路緣石（curb）後才停下來，目前警方對嫌犯的作案動機仍不清楚。

他說，案發後附近一家商號的人曾向受害者提供援助。因另一個電話在案發現場附近的消防員，也來到案發的十字路口提供幫助。該受害男子上身至少被槍擊中兩次。

警方截至13日尚未發布有關嫌疑人的信息和案件細節。

該案導致警方封鎖路口約12個小時進行搜查取證，在當地引起不小轟動，封鎖區域有商家不得不關門歇業。有民眾看見不少當地華裔民眾接受警方的盤問。

該案調查人員要求知道槍擊事件的任何人，致電323-890-5500。匿名舉報者可通過800-222-8477，或lacrimestoppers.org與犯罪阻止者聯繫。

槍擊 華裔 羅蘭岡

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