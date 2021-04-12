洛縣男性因新冠死亡遠高於女性 打疫苗比例差距也大

洛縣公衛局局長費若。（本報檔案照）

據洛縣 公共衛生局提供資訊，自新冠疫苗 接種開始以來，接種疫苗的男女比例相差較大，縣域非裔男性僅有19%接種了至少一劑疫苗，而西裔男性接種一劑疫苗的比例是17%。公衛局局長費若表示，問題很糟糕，令人不安。

費若督促每個符合施打疫苗資格的居民預約接種。她指出男女接種疫苗比例出現很大差距。男性因感染新冠病毒死亡比例大大高於女性，但洛縣僅有30%的男性接種了至少一劑疫苗，而女性比例是44%。尤其更糟糕的是，目前非裔與西裔男性接種至少一劑疫苗的比例分別是19%和17%。費若認為這個比例令人驚訝，也導致在疫情 中男性感染者死亡率大大高於女性患者。

她指出，令人瞠目的是，在疫情中死亡率更高的一群人中，部分卻不願意接種疫苗，令人不安。

洛縣本周將獲得32萬3470劑疫苗，較比上周減少八萬劑，原因與嬌生疫苗供應減少有關。公衛局官員預測，未來數周疫苗供應數量會再次增加。在洛縣獲得的疫苗中，部分由聯邦政府及州府直接分配到一些獲選接種地點，比如大型健康護理中心及藥房。費若表示，洛縣本周有超過700個接種地點提供疫苗接種，是自疫苗接種開始以來最多的。