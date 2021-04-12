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南加華人雙屍槍案凶嫌是好好先生 行兇讓友人出乎意料

記者王若然／蒙特利公園市報導
監控錄像拍攝的一則一分鐘現場視頻，記錄殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）
監控錄像拍攝的一則一分鐘現場視頻，記錄殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

日前發生在蒙特利公園市一男一女被槍殺命案，震驚社區。兇嫌景亦新（Jing Yixin）持槍在中餐廳殘忍殺害37歲男子李翟明（Zhaiming Li，音譯），和與他育有兩女的36歲妻子王玲玲（ Ling Ling Wang，音譯）。然而認識景亦新的朋友在知道該案後，表示完全讓人出乎意料。

他們稱「小景」平時「人蠻好」，不喜歡跟人起爭執，是個顧家、能吃苦的老實人。據悉，景亦新在美打工多年，本應與妻子和孩子過上安穩的日子，質疑是什麼讓他走上了不歸路呢？

低調老實 他是朋友眼中的好好先生

知情人士J女士指出，景亦新的朋友都親切地叫他「小景」，認為景亦新「不是壞人」，給人的印象很老實，話不多。「他平時不是會主動與人發生爭執，看到新聞後知道是他，感到很惋惜」。在J女士眼裡，景亦新樂於助人，經常主動承擔家務。而對朋友的幫助，他也會請吃飯或送禮物作為報答，是個有恩必報的人。

另一位知情人士王某說，看到新聞都「傻」了，他說景亦新是個低調的普通打工人，不愛惹事，是只想簡單過好日子的人，完全沒想到會做出這樣的衝動之舉。

早年獨自來美打工 生活艱辛累生病

景亦新前同事王某稱，「小景」曾在自助餐廳打過工，當時他剛來美國，生活拮据，不喜歡花錢，有時甚至有點吝嗇。王某稱這也能理解，因為剛來美國的人都喜歡攢多點錢。當時還比較流行QQ聊天軟件，他記得景亦新常給遠在國內的妻子、孩子打電話，聊天，「是個顧家的男人」。當時景亦新身體不好，加上餐廳勞動量大，就查出了糖尿病。小景雖然收入低，好在可向政府報銷一些醫藥費。但是他還是很節省。

王某說，景亦新給他的印象不錯，在餐廳打工時，脾氣好，有時甘當「受氣包」，為人低調。雖然他的學歷不高，但身上沒有「匪氣」，不愛惹事，就是普通的打工人。

J女士則透露，在與景亦新一起在餐廳打工的一夥人中，他最先拿到綠卡，還被朋友調侃走了「狗屎運」，是他們一群人中運氣最好的那位。景亦新在拿到綠卡後，很快地就把在國內的老婆王玲玲、兩個孩子接過來。「景亦新對家人是一心一意」。

接老婆孩子來美 生活本應走向幸福

景亦新是河北省某縣城人士，他與妻子是同縣人。兩人在國內結婚並生有兩個女孩。J女士回憶，當時景亦新接老婆、孩子到洛杉磯當天晚上，她與這一家人一起吃了飯。當時他小女兒大概五歲（現在九歲），兩個孩子很乖巧。J女士回憶說，當時夫妻兩人關係融洽，一家人其樂融融。

J女士與景亦新一家時有聯繫，她曾幫助景亦新的老婆、孩子申請政府福利，景亦新一家也邀請她去蒙特利公園市租的公寓吃飯。J女士說，當時夫妻倆還將公寓內一房間租給外人。在和他們的相處過程中，給她的感覺是王玲玲在家裡是「管事」的一方，也比較強勢，景亦新有點「妻管嚴」。但看得出景亦新對老婆很好，接老婆來美國沒多久，就為她買了車。

J女士表示，王玲玲來美國沒多久，就找了一份按摩院的工作。景亦新則做了裝修工人，每天能掙100多元。但是裝修是個力氣活，不時還要跑到外地工作。景亦新有糖尿病，因此做得很辛苦。而他不敢將有病的事告訴老闆或同事，怕老闆認為他幹不了力氣活。

J女士說，因為糖尿病人要嚴格控制飲食，不能吃太多澱粉，景亦新又怕同事知道他患病，因此從不與他們一起吃飯。景亦新還常常忙女兒們上學的事，但也不敢請太多假，怕老闆有意見。景亦新曾向J女士透露過生活的艱辛，J女士安慰等女兒長大成人，好日子馬上就要來了。沒想到卻發生後來的悲劇。

J女士補充，景亦新平時朋友很少，也看得出他生活很壓抑。有次景亦新問她，老闆叫他中午幫買午餐，但是後來沒有給他錢，是否該向老闆要飯錢？

案發前有預兆 想獨自搬出來住

案發前幾個月，景亦新曾在外尋找住處，想要搬出目前蒙市的公寓，出去獨自居住。J女士說，感覺當時夫妻二人「出了問題」。當時景亦新透露「想自己出去住，家裡很難待。」然而正值疫情，想找到住處很難。景亦新還盡量不當著兩個女兒的面說這件事，稱不願讓女兒知道爸爸要搬出去住。

一家人在美無親戚，孩子怎麼辦？

再後來，蒙市槍擊案新聞曝光，J女士說，看到名字後知道是他，當時很驚訝。後來看到視頻，一眼就認出是「小景」。J女士說，他走路稍顯駝背、聳肩。他老婆微胖，平時戴眼鏡，但那天沒有戴。

根據J女士和王某，景亦新和王玲玲在美國均無親戚，不知道兩個孩子會怎麼樣。

景亦新和王玲玲育有兩個女兒，分別是12歲和九歲。5日晚6時左右，他將手槍藏於紙袋中，尾隨李翟明和王玲玲進入位於嘉偉街（Garvey）的一家華資燒烤餐廳。在兩名受害人聊天時，他掏出手槍對兩人進行行刑式射殺。期間二次上膛後又對二人射擊多次。殺人後他在現場逗留了約20秒時間後，快步離開。

景亦新於案發後一天在墨西哥邊境被捕。他面臨兩項惡意預謀殺人和一項非法攜帶槍枝三項重罪指控，不得保釋。景亦新目前是否認罪不得而知，他將在阿罕布拉（Alhambra）法院接受審訊。

沾有血跡的沙發。（本報檔案照）
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案發後餐廳做清理。（本報檔案照）
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美國 糖尿病 綠卡

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