南加內陸打擊情色交易拘捕十餘人

警方拘捕11人涉嫌非法情色交易。（警方提供）

河濱縣警局打擊人口販賣執法警力，近日在棕櫚沙漠市（City of Palm Desert）打擊情色交易活動，參與行動還有棕櫚沙漠商業區治安隊、棕櫚沙漠特別執法隊，共拘捕涉嫌情色交易男女11人，其中兩名女性。

這次行動9日開始，採取釣魚 執法。警方假冒暗娼，在一些涉及情色交易網站上刊登廣告留下聯絡方式。待嫖客上鉤通過聯絡方式聯絡到臥底警察 ，雙方談妥交易，在警方安排的指定地點會面時，將其拘捕。抓捕暗娼也採取同樣方式，警方假冒嫖客，待暗娼答應交易見面時，在確定從事情色交易女性屬於自願從事性交易，並非人口販賣受害者，警方將其拘捕。

這次行動中，共拘捕涉及情色交易男女11人，八名男性涉嫌嫖娼輕罪，一名男性涉嫌違反假釋令和嫖娼輕罪被捕，兩名女性非法從事情色活動被捕。被拘捕涉案人拘押在印地歐市John J. Benoit拘押中心。

警方發布資訊，非法情色交易並非是無受害者犯罪。那些因人口販賣逼迫頻繁從事情色交易者，常常會經歷心理、身體及性虐待創傷，有的會有很長歷史。全美失蹤與盤剝兒童中心估計每六人中就有一人成為情色交易受害者。

人口販賣受害者不僅經常被情色交易組織者實施精神肉體及性虐待，還在情色交易中受到性攻擊。全美打擊人口販賣舉報熱線電話888-373-7888。