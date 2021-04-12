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華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

記者謝雨珊／天普市報導
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

針對亞裔的仇恨事件越演越烈，洛杉磯縣天普市（Temple City）華裔居民陳女士11日在自家院子與兩名友人聊天時，無緣無故遭到路人辱罵。不過陳女士一改亞裔息事寧人態度，與那名路人吵起架來，並報警讓警察聽她與路人的吵架內容，順利的將這名路人送進拘留所。

她在臉書上貼文描述被歧視的經歷及結果，引來華人熱烈回響，眾人紛紛留言喊「讚」、「做得好」。

陳女士受訪時表示，她與兩名朋友在自家前院草坪上聊天，突然有名中年女子走進院子朝著他們的方向走去，不停用語言挑釁朋友A。她起初不想惹事，叫朋友A不要理會也不要看這名中年女子。但中年女子不但不走開，反而一直辱罵陳女士及她的兩名朋友，並喊著「以為你們是亞洲人了不起嗎？」、「滾回去妳家」等字句，還罵他們是「亞洲婊子」，並多次模仿華人說話口吻嘲笑三人，甚至試圖用身體攻擊三人，挑釁意味相當濃厚。

陳女士看不下大家被欺負，在確認對方手上沒有攻擊武器後，開始向對方大聲吼叫，要對方離開她家，並告訴對方不該隨意走進他人的院子。沒想到這名中年女子還是不離開，大喊「這裡是美國，這是我的人身自由，你們才應該滾回自己的國家」。字字惹怒陳女士，她一氣之下開始回敬粗話，並跟對方吵架，不過字句都不扯上「國家」或「種族」等歧視相關字眼。同時在吵架的過程中也不忘報警。

陳女士說，當時因為忙著跟對方吵架，播通911電話後，沒時間跟警察解釋，直接讓警察聽兩人吵架的對話內容。沒想到警察在短短五分鐘內，找到所在位置出現在她家門口，並在路口轉彎處找到那名路人。值得一提的是，抵達現場的是一名越裔警察，行為涉及種族歧視的該名路人看到又是亞裔，沒眼力的照樣朝著越裔警察開罵，警察立刻將她銬上手銬送警局。

陳女士及其友人在做筆錄時描述事情的經過，被警方告知這次事件屬於仇恨犯罪，算是重罪。

陳女士坦言，過去一直認為針對亞裔的仇恨案件只會在公眾場合上演，從沒想過類似事件會發生在自家院子。這名中年女子若只是單純路過開罵，也就罷了，但她走進院子向著她和朋友開罵，這種舉動令人惱火。

她認為，美國亞裔長期以來都是默默耕耘，就算被欺負也是忍下來不出聲，以致逐漸成為其他人欺壓的對象。然而這樣子忍讓是錯誤的示範，有必要為自己發聲表達出來，別人才能知道亞裔的想法和不滿。她呼籲亞裔遇到類似事件，最好報警立案。相信一但仇恨犯罪案件多了，將會受到更多人重視。

洛縣警局天普市分局負責該案的警方向陳女士表示，未來將增加巡邏次數，並建議民眾在住家前的各種角度，安裝多一點的攝像機，萬一有事發生可留作存證，保護自身利益。

警察 亞裔 種族歧視

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