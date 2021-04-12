加州社區學院疫情中招生下滑 有的甚至達56%

加州北部 College of the Siskiyous註冊學生人數下降最多。（資料圖片）

據加州 社區學院理事會資訊，加州內多所社區學院在疫情 發生期間，學生註冊人數直線下滑，已經威脅到部分校區未來的發展。

據悉，加州社區學院系統2020年秋季註冊學生人數，較比上一年同期減少逾26萬人，下降16.8%。加州社區大學系統在全美學生人數最多，大約有學生200萬人，包括全日制和非全日制學生。過去十年間，註冊人數一直比較平穩。加州社區學院校長辦公室發言人Paul Feist表示，在未來幾年，加州社區學院招生 人數若不保持穩定，註冊人數持續不足，恐導致社區大學系統面臨危機。他還強調有關警告備忘錄，已於上個月遞交社區學院系統理事會。

根據非營利教育新聞機構最新發布關於2020年秋季加州社區學院註冊學生分析報告，105所社區學院出現程度不同的註冊人數下降，其中35所社區學院下降至少20%，最多下降超過50%，僅有六所學院顯示增加。下降最多的是位於加州最北端的Siskiyous社區學院，註冊人數下降56%。其次是Central Valley的Reedley College，下降39.5%。

南加橙縣Santa Ana College，註冊學生人數下降34%，失去學生1萬1971人。其它失去至少四分之一學生的，包括聖地牙哥縣的MiraCosta College，註冊學生下降約28%。

加州不少註冊學生人數較多社區學院、地點偏遠社區學院，在學生人數下降方面，尤其嚴重。