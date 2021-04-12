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洛杉磯一民宅煤氣洩漏引發大爆炸 兩人受重傷 社區混亂

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻新聞截圖）
洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻新聞截圖）

洛杉磯Valley Glen於11日晚9時30分左右，有一處居民房發生煤氣洩漏引發的爆炸，造成兩人受傷，其中一名傷勢嚴重。房屋爆炸晃動導致整個社區一片混亂，居民稱當時情形就像炸彈爆炸。

一戶鄰居的監控攝像機拍攝到瞬間發生的場景，視頻顯示週日晚發生的爆炸在短時間內照亮了街道，並使整個區域晃動，汽車警報聲尖銳地響起。

鄰居Jesse Castro說，令人震驚的爆炸令附近居民感到恐慌。 「我當時正在屋裡看電視，妻子在外面露台上，一切都發生得如此之快。一開始我以為是地震，後來我家所有的窗戶都炸碎了。」Jesse Castro說，「我聽到有人在尖叫，有人在哭，狗在附近跑來跑去，場面一片混亂。我告訴所有人，最好離開那幢爆炸的房子，但還是有人試圖跑進去。」

爆炸發生在West Archwood街道的12700街區，週一早上，碎片仍覆蓋著街道的許多地方，當局繼續調查爆炸發生的具體原因。

據洛杉磯消防局稱，事發當晚消防員趕到這幢單層獨幢住宅時已沒有明火，爆炸導致房屋屋頂倒塌，車庫被夷為平地。消防員發現空氣中瀰漫著煤氣的味道，在煤氣公司的幫助下，他們成功地堵住了洩漏的地方。

爆炸發生時七人在家，包括三名孩子，其中兩名成年人受重傷。一名約59歲的男子因嚴重燒傷被送往當地醫院，另一名約46歲的男子從殘骸中被解救出來，之後送往醫院，目前沒有生命危險。此外，一名男子受輕傷，65歲左右的婦女和三個孩子並沒有受傷。

根據開車經過該地區的目擊者回憶：「我們當時開車在幾條街之外，聽到巨大的爆炸聲，以為是煙火或槍擊，開到現場才看到這個驚人場面，整個天花板都炸掉了，空氣中瀰漫著煤氣的味道。」

洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻...
洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻新聞截圖）
洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻...
洛杉磯Valley Glen居民房煤氣洩漏引發大爆炸，兩人受重傷。（abc7視頻新聞截圖）

洛杉磯 汽車 地震

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