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三名未滿五歲幼童被刺死 唯一兇嫌母親被捕

記者謝雨珊／綜合報導
涉嫌刺死三名幼童的Liliana Carrillo也是他們的母親。（LAPD)
涉嫌刺死三名幼童的Liliana Carrillo也是他們的母親。（LAPD)

洛杉磯市警局（LAPD ）10日在瑞西達（Reseda）社區的一棟公寓內發現三名被刺死的兒童，執法人員描述三名孩子分別為三歲、兩歲及六個月。目前警方已確認逮捕了一名30歲女子，她就是被殺害的三名幼童的母親，而且被認為是唯一的兇嫌，行兇動機仍在調查中。

據主流媒體報導，警員當日上午9時30分接獲報案，立即趕到Reseda 大街8000號街區的案發現場，發現有三名未滿5歲的兒童死在屋中。根據警方描述，發現三具屍體的是幼童們的祖母。

就在警察發現三具兒童屍體後不久，這三名孩子的30歲母親Liliana Carrillo，也因偷盜一輛銀色豐田（Toyota）皮卡車被警方逮捕拘留。這輛車牌號J258T0的皮卡車在貝克斯菲（Bakersfield）被偷走，並在杜拉瑞縣（Tulare）被查獲。

住在同棟公寓的鄰居Elizabeth Cuevas曾與孩子見過面，表示這三名孩子都很可愛卻被刺死，感到很惋惜。另有鄰居聽聞該案，擔心周遭環境治安。

截至下午4點，屍體仍在公寓內。警方還在等待驗屍官的到來，調查人員試圖確定死因。他們還與這位女子進行長時間的交談，試圖弄清她的想法。

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