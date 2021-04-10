我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

示威者投訴警察執法不當 LAPD駁回多數案件

記者謝雨珊／綜合報導
洛杉磯市警局收到超過600件投訴警員執法不當的案件。（unsplash）
洛杉磯市警局收到超過600件投訴警員執法不當的案件。（unsplash）

洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore），9日向警察委員會（Police Commission）呈送了一份去年夏天警察對抗議民眾過度使用武力的調查報告。警局收到超過600件投訴，在合併重複及剔除不合格的案件後，最終成立210件，並調查了223名警員。審查結果顯示，有73名警員對抗議民眾使用了非致命暴力手段、5名警員對民眾使用了致命性的暴力手段，大多數案件沒有足夠證據或資料證明警察執法不當。

摩爾在報告上指出，截止今年3月23日，該210起案件中有37件投訴155名警員執法不當，不過這些被投訴的警員大多數都已審查結案，只有七人仍在接受調查。其他的67項案件調查未果、有41項沒有足夠證據支持、17項涉及警察行為違反紀律，另有10項確定警員執法無誤。剩餘案件則仍在審查當中。

這份報吿也顯示，除了在暴亂中使用非致命暴力手段及致命暴力手段外，洛市警局警察也被指控在逮捕過程中出現不人道的對待、不良行為，有些警員有偏見。摩爾表示，在73件投訴警察對民眾使用非致命暴力手段的案件中，有33項件已結案，其他仍在調查。

使用致命性暴力手段的五項案件，其中一項案件是有一名駕駛開車示意要撞向一群警察，因此一名警察朝著車輛發射子彈、另一名警察也向車輛開槍，他們兩人的行為被審查小組認為不當，被視為致命的暴力行為。警察委員會也將進一步了解案件情況。

警察 洛杉磯

上一則

南加核桃市集會 聲援全國制止反亞裔仇恨犯罪

下一則

洛杉磯縣放寬限制 疫情控制4月很關鍵

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
洛市警局通緝三男子冒充建築工人在華埠入室盜竊

洛市警局通緝三男子冒充建築工人在華埠入室盜竊
幕幕血淚！反仇恨亞裔警世片播出 盼遏阻社會逆流

幕幕血淚！反仇恨亞裔警世片播出 盼遏阻社會逆流
「要住房，不要警察」 各族裔租戶 華埠遊行反警力

「要住房，不要警察」 各族裔租戶 華埠遊行反警力
緬甸示威者仰光街頭灑紅漆 呼籲抵制潑水節

緬甸示威者仰光街頭灑紅漆 呼籲抵制潑水節
洛市警長摩爾首訪華埠 鼓勵民眾商家遇案應報警

洛市警長摩爾首訪華埠 鼓勵民眾商家遇案應報警

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元
亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼
吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世

吳孟達才剛走「楚留香」又一個明星過世