示威者投訴警察執法不當 LAPD駁回多數案件

洛杉磯市警局收到超過600件投訴警員執法不當的案件。（unsplash）

洛杉磯 市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore），9日向警察 委員會（Police Commission）呈送了一份去年夏天警察對抗議民眾過度使用武力的調查報告。警局收到超過600件投訴，在合併重複及剔除不合格的案件後，最終成立210件，並調查了223名警員。審查結果顯示，有73名警員對抗議民眾使用了非致命暴力手段、5名警員對民眾使用了致命性的暴力手段，大多數案件沒有足夠證據或資料證明警察執法不當。

摩爾在報告上指出，截止今年3月23日，該210起案件中有37件投訴155名警員執法不當，不過這些被投訴的警員大多數都已審查結案，只有七人仍在接受調查。其他的67項案件調查未果、有41項沒有足夠證據支持、17項涉及警察行為違反紀律，另有10項確定警員執法無誤。剩餘案件則仍在審查當中。

這份報吿也顯示，除了在暴亂中使用非致命暴力手段及致命暴力手段外，洛市警局警察也被指控在逮捕過程中出現不人道的對待、不良行為，有些警員有偏見。摩爾表示，在73件投訴警察對民眾使用非致命暴力手段的案件中，有33項件已結案，其他仍在調查。

使用致命性暴力手段的五項案件，其中一項案件是有一名駕駛開車示意要撞向一群警察，因此一名警察朝著車輛發射子彈、另一名警察也向車輛開槍，他們兩人的行為被審查小組認為不當，被視為致命的暴力行為。警察委員會也將進一步了解案件情況。