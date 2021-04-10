我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點

南加托倫斯護士反仇恨犯罪：種族主義是公共醫療危機

記者邵敏／綜合報導
托倫斯護士示威抗議反亞裔仇恨罪行，稱種族主義為公共醫療危機。（KTLA視頻新聞截圖）
托倫斯護士示威抗議反亞裔仇恨罪行，稱種族主義為公共醫療危機。（KTLA視頻新聞截圖）

托倫斯Mary醫療中心Providence Little Company 護士9日舉行示威遊行，抗議針對亞裔美國人日益激增的暴力襲擊，稱種族主義是公共醫療危機。

該醫療中心各族裔護士都參加了此次示威遊行，其他一些民眾也加入隊伍，護士們大聲疾呼：種族膚色不應成為犯罪攻擊的目標，必須停止仇恨犯罪，種族主義就是公共醫療危機。

自去年3月開始，全美16個大城市的反亞裔仇恨犯罪率激增，部分地區更是增長了三位數，這與新冠病例的增加以及人們對亞太裔美國人成見有關。

亞裔營養師Lerisa Varzabal說：「以前我們可以安全地去任何地方，現在甚至害怕去公園。我們要勇於面對反亞裔仇恨犯罪激增的現實，團結起來，反對仇恨犯罪。」

歌手、女演員Miki Yamashita 指出，在過去的一年，很多亞裔婦女被歧視，遭受仇恨犯罪和暴力行為，這些都是不公平的。

亞裔護士Ludy Chang說：「我們生活在同一個國度，所有人都是一樣的，沒有白種人、黑種人、黃種人之分。」

當天，除了亞裔護士之外，其他族裔護士也加入示威遊行，抗議針對亞裔的仇視犯罪：「有些年老的亞裔婦女被殘忍地被推倒在地，她們是某個人的奶奶，也可能會是我們自己的奶奶，我們的家人。」

托倫斯護士示威抗議反亞裔仇恨罪行，稱種族主義為公共醫療危機。（KTLA視頻新聞截...
托倫斯護士示威抗議反亞裔仇恨罪行，稱種族主義為公共醫療危機。（KTLA視頻新聞截圖）

亞裔 仇恨犯罪 遊行

上一則

男子駕車騷擾反仇恨集會 賈斯康拒絕起訴引民憤

延伸閱讀

亞裔不再忍！疾呼跨族裔立法對抗仇恨犯罪

亞裔不再忍！疾呼跨族裔立法對抗仇恨犯罪
新州反歧視法75周年 檢察長籲「停止仇恨」

新州反歧視法75周年 檢察長籲「停止仇恨」
羅康納：種族主義偏見者 應要改變、反思

羅康納：種族主義偏見者 應要改變、反思
紐約探訪護士4/14免費發口罩和環保袋

紐約探訪護士4/14免費發口罩和環保袋
加州護士工會與聖荷西HCA護士組織 抗議人手不足

加州護士工會與聖荷西HCA護士組織 抗議人手不足
反亞裔種族主義高漲 韓國天團BTS呼籲停止

反亞裔種族主義高漲 韓國天團BTS呼籲停止

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」

木地板刮痕有救了 她曝獨門祕訣：只要靠「這顆」
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定
中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元

中國「反壟斷」開鍘 阿里巴巴被罰182億元
亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼

亞裔奧運選手遭白男罵「中國人、生魚片」目擊者冷眼