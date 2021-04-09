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蒙市槍擊案嫌犯景亦新過堂 三項重罪指控不准保釋

記者張宏／阿罕布拉報導
蒙特利公園市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日首次過堂，面臨三項重罪指控且不准保釋。（記者張宏／攝影）
蒙特利公園市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日首次過堂，面臨三項重罪指控且不准保釋。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日在阿罕布拉高等法院首次過堂，檢察官對他提起兩項惡意預謀殺人和一項非法攜帶槍枝三項重罪指控。法官曾將保釋金設為200萬元，但檢方反對保釋並獲得批准。被告下次出庭日期定為19日。

現年38歲的蒙市居民景亦新於6日在墨西哥邊境被捕後，9日過堂被控兩項謀殺和一項非法攜帶槍枝三項重罪，但沒有加重处罰的「特殊情况谋杀」 （murder under special circumstances）。最初法官考慮繳納200萬元保釋金保釋，但因檢察官反對，拒絕給予保釋，因此他將繼續被關在雙塔監獄。19日他將再次應訊，目前還未問及景亦新是否認罪。

根據洛縣警局監獄記錄，景亦新6日在墨西哥邊境被一個調查人員特別工作組拘留。在刑事訴訟中，受害者僅被稱為無名氏男（John Doe）和無名氏女（Jane）。但是洛縣警局確認的兩名死者分別是37歲的李翟明（Zhaiming Li，音譯）和36歲的王玲玲（ Ling Ling Wang，音譯）。

景亦新和王玲玲育有兩個女兒，分別是12歲和9歲。5日傍晚6時左右，他將手槍藏於紙袋中，尾隨李翟明和王玲玲進入位於嘉偉大道（Garvey）的一家華人燒烤餐廳。在兩名受害人聊天時，他掏出手槍對兩人進行行刑式射殺。殺人後他還在現場觀察了20秒時間，確認兩人死亡後才步行離開。

蒙特利公園市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日首次過堂，面臨三項...
蒙特利公園市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日首次過堂，面臨三項重罪指控且不准保釋。（記者張宏／攝影）
在5日傍晚6時左右，景亦新將手槍藏於紙袋中，尾隨李翟明和王玲玲進入位於嘉偉大道（...
在5日傍晚6時左右，景亦新將手槍藏於紙袋中，尾隨李翟明和王玲玲進入位於嘉偉大道（Garvey）的一家華人燒烤餐廳。（檔案圖）

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