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賈斯康又推三振出局改革法 少年重犯不得以成年起訴

記者丁曙／綜合報導
極具爭議性的洛杉磯縣檢察長賈斯康。（本報檔案照）
極具爭議性的洛杉磯縣檢察長賈斯康。（本報檔案照）

洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）9日與民主黨加州眾議員聖提亞哥（Miguel Santiago）聯合公佈了一項刑事改革法案「AB1127」，要阻止「三振出局法」（Three Strikes law）對未成年重罪犯以成年人起訴，因為兩者定罪量刑差別很大。

該項「AB1127法案」將允許當事人向法院申請重新判刑，如果他們以前是少年犯，但被法院視為成年人以重罪判決。

賈斯康說，隨著加州刑事司法改革的繼續，在少年刑法制度中推動公平和公正。「該法案強調了少年司法制度的真正目的：使未成年人更生。少年人的大腦仍在發育過程中，若視為成年人犯罪被懲罰是沒有道理的。當我們竭盡全力使少年人更生時，應通過減少累犯來改善社區安全。該法案將有助於減少大規模的監禁，並終止少年三振出局法懲罰對有色人種的不同影響。」

AB 1127的主要作者聖提亞哥說，加州人必須領導反對大規模監禁，為此，我們必須從青少年刑法改革開始。在少年法庭，對少年刑罰與成年刑罰的不同是有許多原因的。但是，未成年人被視為成人來定罪時，會從而導致更嚴厲的處罰和更長的刑期。他們必須扭轉這種倒退的制度，以便專注於改造而不是監禁，以便能夠以公平和有尊嚴的態度對待所有加州人，特別是有色人種。

賈斯康還感謝地方檢察官Michael Mallano和Katharine Yaske推薦了這項立法，並感謝他的青少年問題特別顧問Alisa Blair和特別助理檢察官Daniel Felizzatto在此法案上的工作。他還認可了該法案的共同作者民主黨眾議員奎克（Bill Quirk）。

加州現行的「三振出局」法允許在少年法庭訴訟中，對於13歲以上犯有特定重罪的少年人，可以視同成年犯起訴，例如，少年持槍弑父殺母、縱火傷害數條人命等，若在成人法庭被判重罪刑期很長；但以少年犯起訴定罪，則刑期相對較短。

加州 眾議員 民主黨

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