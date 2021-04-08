我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

龐培歐有了新工作 福斯新聞簽下 本周五登台

周末這樣玩／極好藝術之旅在這裡

記者丁曙／聖瑪利諾報導
漢庭頓圖書館流芳園映芳湖。（記者丁曙／攝影）
漢庭頓圖書館流芳園映芳湖。（記者丁曙／攝影）

漢庭頓圖書館、美術博物館和植物園（The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens，簡稱漢庭頓公園）是一個研究教育機構，每年為近2000名學者提供世界一流的珍本、手稿、照片、地圖、繪畫、版畫、雕塑和藝術收藏品；同時，也是絕佳的遊覽景點，擁有北美最大的中國古典園林「流芳園」，以及十幾個主題花園，每年接待超過80萬名訪客。參訪者皆表示是一次極好的藝術文化之旅，心曠神怡，不虛此行。

漢庭頓公園佔地207英畝，原來是亨利．漢庭頓（Henry and Arabella Huntington）夫婦的私人莊園。漢庭頓是鐵路和房地產商人，20世紀在南加州擁有大量土地和許多商業利益。漢庭頓夫婦積累了廣泛的圖書、藝術收藏品和珍貴植物。1919年8月，他們簽署了一份信託文件將私人財產轉變為公共機構。在他們去世後，漢庭頓公園於1928年對遊客開放。

漢庭頓圖書館是世界上最大的私立圖書館之一，收藏大約1100萬份文獻，涵蓋美國、英國和西班牙歷史；建築、景觀設計和規劃；加州早期印刷書籍；科學、技術和醫學史；英語文學，地圖集，中世紀手稿，以及攝影、版畫、海報等，其中珍藏亮點包括美國總統華盛頓、傑佛遜、富蘭克林和林肯的書信和手稿，以及富蘭克林自傳的原始手稿。

漢庭頓美術博物館收藏了超過500年的歐美藝術作品，總計4萬2000多件，這些繪畫、版畫、素描、攝影和雕塑的傑作，分別在漢庭頓美術館、漢庭頓故居以及斯科特美國藝術畫廊展示，成為英國境外18世紀肖像名畫的最大收藏之一。珍品包括Thomas Gainsborough的「藍色男孩」（The Blue Boy）等。此外，還有18世紀裝飾藝術品的重要收藏，特別是法國大革命前生產的法國家具和紡織品等。

漢庭頓植物園佔地約130英畝，包含十幾個主題花園，其中最著名的是中國流芳園。該花園佔地超過12英畝，也是世界上最大的古典花園之一，反映了蘇州園林的傳統風格，園內有面積1.5英畝的映芳湖，環湖有涼亭、茶館、石橋和瀑布，以及繁茂的橡樹和松樹背景等。據介紹，流芳園從2008年開始對遊客開放，以後又歷經了2013至14年以及2019年的擴建工程，新建了望星樓、集賢院、筆花書房、環翠閣、翠玲瓏和映水蘭香等景點。

在流芳園的南部是日本花園，沿峽谷而建，包括一棟傳統的日本房屋，一座月橋，一座圍牆的禪宗花園、盆景苑，以及一個禮儀茶館等。

這裡的沙漠花園是世界上最大的仙人掌和多肉植物的戶外收藏地之一。額外的花園區域專門種植玫瑰和山茶花，每個花園都有1000多個品種。其他重要的植物景點有澳大利亞植物園、藥草園、叢林、百合池塘、棕櫚園和亞熱帶花園等。

漢庭頓圖書館

地址：1151 Oxford Road，San Marino，CA 91108

電話626-405-2100

網站https://www.huntington.org/

推特© The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens。

訂票登陸：[email protected]，或致電626-405-2124，停車免費。

流芳園筆花書房。（記者丁曙／攝影）
流芳園筆花書房。（記者丁曙／攝影）
日本花園樣式古樸，滿眼翠綠。（記者丁曙／攝影）
日本花園樣式古樸，滿眼翠綠。（記者丁曙／攝影）
漢庭頓圖書館展覽大廳。（記者丁曙／攝影）
漢庭頓圖書館展覽大廳。（記者丁曙／攝影）
漢庭頓圖書館藝術博物館。（記者丁曙／攝影）
漢庭頓圖書館藝術博物館。（記者丁曙／攝影）
流芳園太湖奇石翠玲瓏。（記者丁曙／攝影）
流芳園太湖奇石翠玲瓏。（記者丁曙／攝影）

漢庭頓圖書館 美國 植物園

上一則

世界晚報／拜登任內首批控槍措施今揭曉

延伸閱讀

KOllision春季時尚藝文活動 10日蘇活區絢麗登場

KOllision春季時尚藝文活動 10日蘇活區絢麗登場
北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名

北卡第4選區國會藝術比賽 4／23截止報名
搶進NFT數位典藏市場 手表精品、數位藝術接連登場

搶進NFT數位典藏市場 手表精品、數位藝術接連登場
蘇富比春拍 Clyfford Still珍罕晚年作品領銜當代藝術

蘇富比春拍 Clyfford Still珍罕晚年作品領銜當代藝術
藝術？加國女大生穿學士服露乳 校方怒告索賠10萬元

藝術？加國女大生穿學士服露乳 校方怒告索賠10萬元
疫情下 北德州藝術家仍潛心創作

疫情下 北德州藝術家仍潛心創作

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
死者當時所坐的位置。（記者張宏／攝影）

疑似桃色糾紛 南加一對30多歲華人男女命喪槍下

2021-04-06 19:40
受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

2021-04-04 20:21
蒙特利公園市警方封鎖嘉偉街一家華資餐廳，進行調查。（本報記者／攝影）

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

2021-04-06 13:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫