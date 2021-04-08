案發視頻曝光 蒙市兇手開多槍 殺人後等足20秒才離開
蒙市男女餐館殺人現場視頻曝光，兇手殺人後神情鎮定，等著20秒確認兩人死亡後才離開，可見恨意之深，無奈兩個孩子成為孤兒。距離蒙市槍擊案已數日，38歲的蒙特利公園市居民景亦新（Jing Yixin，音譯）作為嫌犯於6日被墨西哥邊境調查小組逮捕。此案本已告一段落，讓死者安息，但是監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，讓人心情沉重。
（本報記者視頻後製）
在這則一分多鐘的視頻裡，記錄了兩名受害人在餐廳落座後沒多久，戴著黑框眼鏡的景亦新穿著深藍色運動服和藍色牛仔褲走入餐廳，他手裡拿著一個紙袋。只見他直接走到受害人面前，從紙袋裡拿出手槍，先是朝著男性受害人，37歲的李翟明（Zhaiming Li，音譯）開槍，李翟明直接倒在桌子上。女性受害人衝過去阻攔，但是景亦新直接把女性受害人推到，朝她開槍。
景亦新又朝著兩人身上補了數槍，最令人毛骨悚然的是，殺人後景亦新沒有馬上離開，而是站在一邊等了足足20秒的時間，不知道在這20秒裡，看著對面已經倒在血泊的兩人，他腦中在想著什麼。確認兩人已經死亡後，他才徒步離開。
這則視頻現在已在網絡上瘋傳，有相關親友表示，因為女性死者和凶嫌還留下兩個女兒，原始視頻如瘋狂被轉載，將來孩子看到又情何以堪？為了表達對死者的尊重，本報特別在視頻為兩名受害人打了馬賽克，也希望民眾停止傳播原始視頻。目前還不清楚兩人留下的孩子會交給何人撫養，如果沒有親屬認養，只能被送去福利院，這兩名孩子何其無辜。
無獨有偶，在中國大陸日前也流傳著一名投資銀行女性主管老公給老婆出軌對象打電話的電話錄音，電話裡雙方情緒冷靜，著力於解決問題，而不是謾罵和訴諸暴力。當遭遇夫妻一方出軌，如何處理是更好的解決方式？仇恨憤怒如景亦新殺人害己，孩子人生因此改變，連餐廳業者也被牽連，至今無法營業，讓人唏噓。
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