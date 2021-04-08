案發視頻曝光 蒙市兇手開多槍 殺人後等足20秒才離開

監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

蒙市男女餐館殺人現場視頻曝光，兇手殺人後神情鎮定，等著20秒確認兩人死亡後才離開，可見恨意之深，無奈兩個孩子成為孤兒。距離蒙市槍擊案已數日，38歲的蒙特利公園市居民景亦新（Jing Yixin，音譯）作為嫌犯於6日被墨西哥邊境 調查小組逮捕。此案本已告一段落，讓死者安息，但是監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，讓人心情沉重。

（本報記者視頻後製）

在這則一分多鐘的視頻裡，記錄了兩名受害人在餐廳落座後沒多久，戴著黑框眼鏡的景亦新穿著深藍色運動服和藍色牛仔褲走入餐廳，他手裡拿著一個紙袋。只見他直接走到受害人面前，從紙袋裡拿出手槍，先是朝著男性受害人，37歲的李翟明（Zhaiming Li，音譯）開槍，李翟明直接倒在桌子上。女性受害人衝過去阻攔，但是景亦新直接把女性受害人推到，朝她開槍。

景亦新又朝著兩人身上補了數槍，最令人毛骨悚然的是，殺人後景亦新沒有馬上離開，而是站在一邊等了足足20秒的時間，不知道在這20秒裡，看著對面已經倒在血泊的兩人，他腦中在想著什麼。確認兩人已經死亡後，他才徒步離開。

這則視頻現在已在網絡上瘋傳，有相關親友表示，因為女性死者和凶嫌還留下兩個女兒，原始視頻如瘋狂被轉載，將來孩子看到又情何以堪？為了表達對死者的尊重，本報特別在視頻為兩名受害人打了馬賽克，也希望民眾停止傳播原始視頻。目前還不清楚兩人留下的孩子會交給何人撫養，如果沒有親屬認養，只能被送去福利院，這兩名孩子何其無辜。

無獨有偶，在中國大陸日前也流傳著一名投資 銀行女性主管老公給老婆出軌對象打電話的電話錄音，電話裡雙方情緒冷靜，著力於解決問題，而不是謾罵和訴諸暴力。當遭遇夫妻一方出軌，如何處理是更好的解決方式？仇恨憤怒如景亦新殺人害己，孩子人生因此改變，連餐廳業者也被牽連，至今無法營業，讓人唏噓。