遊民刺死華婦慘劇 華人團體看望家屬

內陸華人團體主要成員看望受害者家屬並對受害者表示哀悼。（梁楓提供）

南加州 河濱市日前發生年逾六旬華裔孟女士，晨間遛狗健行時遭遇年輕女遊民攻擊，被刺多刀身亡。內陸華人 團體對該案非常關注，並於7日午後探望受害者家屬。

看望受害者家屬內陸華人團體及主要成員包括：內陸華美協會會長梁楓、創會會長周克蕙、副會長鄭從雲（Roger Cheng），美國全國華人委員會常務副主席魯健業。探望受害者家屬包括孟女士的兄長、兒子、兒媳等，並一起來到案發現場向受害者獻上鮮花緬懷紀念。

魯健業表示，當時看到一位非裔 男士也為受害者獻上鮮花並附上一張卡片，表示對死者哀悼。他對非裔居民的行為表示感謝。魯健業說，在與這位非裔居民交談時，暸解到對方的兒子是族裔仇恨的受害者，多年前過世。希望華人外出多加注意人身安全。魯健業表示，還為受害者家屬留下聯絡方式，有困難會提供協助。整個探望過程持續了近一個小時。

周克蕙說，內陸華美協會等當地華人團體一直與河濱市府保持溝通，市府對華人活動也非常支持。華人團體希望市府對遊民嚴格管理，對亞裔仇恨犯罪採取制止措施。希望類似悲劇不要再發生。

梁楓表示，探望結束前，大家為受害者及家屬禱告，希望出入平安，正義早日伸張。