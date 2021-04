南加又有社區發現白人至上主義宣傳單

一名頭戴頭罩運動衫的人張貼和散發了這些傳單。(KTLA截圖)

長堤 Bixby Knolls社區和附近一些商家門前周三發現支持白人至上 主義的種族主義 宣傳單,警方正在調查是否與近期其他地區的類似情況有關聯。

據當地媒體報導,這些傳單是在克萊伯恩大道和卡塔赫納街之間的大西洋大道東側發現的,傳單上帶有著名的白人至上主義口號的14個字。長堤市議員表示對有人利用社區和商家作為傳播種族仇恨大平台感到不安和擔憂。

當地一棟大樓安全攝像頭的監控圖像顯示,一名頭戴頭罩運動衫的人張貼和散發了這些傳單。長灘警方收集了一些傳單,但沒有說明具體數量。

復活節早上,長堤附近的杭廷頓灘也發生了類似事件,一名居民報告說在當地19街南端發現了幾份KKK宣傳單。

據洛杉磯時報報導,一周前,新港灘(Newport Beach)聖伯納汀諾大道附近社區的一些居民區的車道和草坪上也發現了是Ku Klux Klan的宣傳品,傳單上印有邦聯旗幟,上面寫著「忠誠的白騎士要你對文化種族滅絕說不(Loyal White Knights Want You to Say No to Cultural Genocide)」。

目前還不清楚在這些城市的傳單是否有直接聯係,也沒有團體站出來表示對傳單負責。