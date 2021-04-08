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看不對眼就開槍殺人 嫌犯逃逸墨西哥遣返受審

記者楊青／綜合報導
因涉嫌四年前北嶺一家快餐店謀殺案被聯邦調查局FBI通緝而逃逸出國的凶嫌Derek Bryan Dominguez，8日被聯邦調查局特遣隊從墨西哥逮捕遣返洛杉磯，面臨重罪起訴。（FBI提供）
因涉嫌四年前北嶺一家快餐店謀殺案被聯邦調查局FBI通緝而逃逸出國的凶嫌Derek Bryan Dominguez，8日被聯邦調查局特遣隊從墨西哥逮捕遣返洛杉磯，面臨重罪起訴。（FBI提供）

一名因涉嫌四年前北嶺一家快餐店謀殺案被聯邦調查局FBI通緝而逃逸出國的凶嫌8日被聯邦調查局特遣隊從墨西哥逮捕遣返洛杉磯，面臨重罪起訴。

FBI洛杉磯地區辦事處助理局長Kristi K. Johnson,、洛杉磯警察局長摩爾8日表示，逃逸墨西哥多年的Derek Bryan Dominguez涉嫌2017年12月31日晚在北嶺一家速食店外謀殺一名男子，目前遣返洛杉磯並面臨重罪起訴。

根據警方向加州中區聯邦法院提起的刑事訴狀，案發前Dominguez正與女友和兩個兒子在北嶺的一家速食店內用餐，不知什麽原因，他透過餐廳窗戶與另一名男子發生眼神交戰，當時該名男子正和另一名男子在餐廳外。

眼神交戰不分上下，Dominguez離開了餐廳，與該男子發生短暫的口角之後，Dominguez開始出拳攻打對方的臉，受害人試圖保護自己，也用拳頭回擊Dominguez。幾個你來我往之後，Dominguez突然拔出手槍，向對方連發射擊，受害人當場死亡。案發後，凶嫌逃亡墨西哥。

Dominguez隨後被加州高級法院、洛杉磯縣高等法院指控犯有謀殺罪，警方2018年1月26日對其簽發逮捕令；2020年2月加州中期聯邦法院發佈了通緝令。

時隔14個月，聯邦調查局特遣隊終於將Dominguez從墨西哥逮捕並遣返回洛受審。

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