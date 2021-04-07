影╱聖蓋博谷醫院重啓 衛生消毒規格高 民眾病痛勿拖延

聖蓋博谷醫院和聖蓋博市府7日聯合舉辦記者會，宣佈聖蓋博谷醫院重啓，醫院防疫工作全面深入更高規格，民眾無需再害怕上醫院。（記者楊青／攝影）

歷經長達一年的避疫，聖蓋博 谷醫院（San Gabriel Valley Medical Center）7日宣佈逐漸全面重啓，包括緊急救護、手術、生產等逐漸恢復全天候開放，醫院和市府呼籲民眾有病痛和身體出現緊急狀況，無需再擔心感染新冠肺炎病毒不敢上醫院及時尋求治療，而可能導致病情拖延危及生命或留下永久性的健康傷害。

影音來源：記者楊青

聖蓋博谷醫院和聖蓋博市府7日合辦新聞發佈會，宣佈聖蓋博谷醫院重啓，醫院防疫 工作全面深入更高規格。該院院長Nana Deeb表示，醫院已十天沒有出現任何新冠感染病人。同時，醫院對醫生、病人、病房、手術室，以及整個醫院環境的清潔消毒和衛生防疫規格前所未有，民眾上醫院無需再有後顧之憂。

聖蓋博谷醫院心肺科、急救科、感染控制中心的負責人，聖蓋博市長廖欽和、副市長丁言愉參加當天新聞發佈會。醫院社區委員會及心肺科主任Pratap Saraf表示，不少民眾因爲擔心感染新冠，所以即便身體出了緊急狀況都不敢上醫院，包括心臟病和中風 病人，最後把自己拖出了大問題。實際上現在聖蓋博谷醫院已非常安全，包括病房和手術環境、空氣環境，都不用擔心。

醫院感染控制中心主任Thida Win醫師表示，現在整個醫院的清潔措施比以前更加嚴格。從新冠發生後，醫院對醫護人員和病人以及整個醫院的防疫工作都非常謹慎，每個角落的清潔和消毒都更加嚴格，就連房門把手、電梯按鈕、病房天花板等等，每天至少清潔三至四次。

該院急診科專家官秉慶醫師表示，這段時間在急診室看到很多病患因爲懼怕上醫院而錯失24小時的黃金治療之間，本周就有一位病人，上周五已出現手脚麻痹中風徵兆，但因害怕不敢上醫院，直到本周一情況非常嚴重時才上醫院，結果可能造成永久性的健康損害。

他表示，事實上醫院對病人的判斷非常小心，病患有新冠症狀或只是腹痛，醫生馬上會引導到不同的地方，不會發生混淆造成感染。

市長廖欽和表示，目前市府也與聖蓋博谷醫院合作，為不諳英語或沒有電腦的年長者提供預約施打疫苗信息。每周二和周三，有需要的民眾可以到聖蓋博谷醫院詢問和登記，醫院將給與幫助。