華人商家向核桃市和核桃谷學區捐贈15萬只口罩幫助重啓

聖蓋博谷華人商家和華興保險公司7日向核桃市和核桃谷聯合學區捐贈15萬只口罩和數千瓶洗手消毒液，幫助核桃市府和學區重啓。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷多家華人 企業7日聯手向核桃 市府和核桃谷聯合學區 捐助15萬只口罩，和數千瓶洗手消毒液，幫助市府和學區重啓防疫。核桃市府和學區均表示，這一愛心行動讓整個核桃市和學區看到了華人的愛心和對社區的關心。

華興保險總裁張國興和多個華人企業負責人，當天將這批防疫物品送往核桃市府。張國興代表商家發言表示，過去一年大家都經受前所未有的挑戰，當下隨著疫苗的施打疫情初步得到控制，並向好的方向發展，但防疫還是不能鬆懈，希望這些口罩能夠為核桃市府和學區重啓助上一臂之力。他表示，任何時候社區需要華人伸出援手，華人都會毫不猶豫慷慨付出。

核桃市議員伍立倫、學區副主席佟儀、洛杉磯縣警察局東區指揮官雷耶斯、核桃／鑽石吧代理警長Steve Tousey，和消防局長Dorsey等，參加當天的捐贈儀式。

伍立倫表示，在關閉一年多之後，核桃市府和核桃谷聯合學區都在準備重啓，警察和消防局每天都在一線工作，華人商家的捐助有如及時雨。疫情期間核桃市府也接到不少口罩等防疫物資的捐助，但這次是數量最大的一次，比平常最多的捐贈多好幾倍。

華人學生比例相當高的核桃谷聯合學區，將在4月19日重啓。目前全部工作已回去上班的核桃市府預計在6、7月開始逐漸部分重新開放，開放傳統辦公的20%至25%流量，民眾可進入辦公區洽談。如果疫情繼續穩定好轉，市府可望在暑假結束之後，秋季學期開始時全部重新開放。