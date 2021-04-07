新冠後遺症：每三人就有一人罹患腦疾病

康復的新冠肺炎病人中，每三人中就有一人患長期精神健康或神經類後遺症。（美聯社）

有研究報告顯示，康復的新冠肺炎 病人中，每三人就有一人患長期精神健康或神經類後遺症。

這項刊登在Lancet Psychiatry學術期刊上的研究顯示，34%的新冠肺炎患者在其感染病毒後的六個月內接受過神經或心理診療。

最常見的後遺症包括焦慮，有17%的新冠患者有此後遺症，第二常見的是情緒失調（mood disorder），存在於14%的新冠肺炎病人中。

這些神經、心理類後遺症更常見於住院的重症新冠肺炎病人中，但是非住院的輕症病人也很常見。

這項研究的作者之一Maxime Taquet表示，有這些後遺症的機率與新冠肺炎輕重成正比，症狀越重的新冠肺炎病人中越容易有這些後遺症。

Taquet說，研究顯示，新冠肺炎相較其他流感 等呼吸道疾病，更容易引發大腦神經和心理上的後遺症。現在的研究需要看新冠肺炎病人康復六個月後會發生什麼。

這是新冠肺炎後遺症領域目前為止最大的研究。該研究對超過23萬6000名新冠肺炎病人做了調查，這些病人大多數在美國 。研究人員將他們的診療記錄與其他同一時期患有其他呼吸道疾病的人做了對比。

結果顯示，新冠肺炎患者比流感患者患神經和心裡疾病的風險高44%。新冠肺炎患者比其他呼吸道疾病患者得神經和心理疾病的風險高16%。

此外，大約每50個新冠肺炎病人就有一個患缺血性中風（ischemic stroke），這是一種腦部血管堵塞的疾病。

但是研究並未證明，新冠肺炎病人對患所有神經類疾病的風險都高。