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台美商會捐贈橙縣和聖地牙哥縣12所中文學校3萬個口罩

蕭迪玉
大洛杉磯台美商會會長劉雅薇（圖左）捐贈口罩，由南海岸中華文化協會理事長陳景星代表橙縣及聖地牙哥縣僑校接受，爾灣市議員郭正明（圖左）到場致意。（本報記者/攝影）
大洛杉磯台美商會會長劉雅薇（圖左）捐贈口罩，由南海岸中華文化協會理事長陳景星代表橙縣及聖地牙哥縣僑校接受，爾灣市議員郭正明（圖左）到場致意。（本報記者/攝影）

爾灣市訊】因應各級學校先後復課，大洛杉磯台美商會捐贈3萬個口罩給橙縣及聖地牙哥縣12所非營利中文學校，爾灣市長Farrah Khan、副市長Tammy Kim及華裔市議員郭正明，代表爾灣市頒贈表揚狀給該會，感謝該會協助防疫的義舉。

口罩捐贈儀式於6日下午在南海岸中華文化中心/爾灣中文學校戶外劇場舉行，大洛杉磯台美商會會長劉雅薇致詞時指出，自去年新冠疫情爆發以來，該會就提出捐贈一百萬個口罩助美防疫的目標，捐贈從防疫第一線的醫院、養老院、警局、消防隊開始，覆蓋大洛杉磯地區。現在大多數第一線工作人員及年長者都已注射疫苗，疫情逐漸穩定後各級學校開始復課，因而將捐贈口罩轉向學校，希望加強學校的防疫裝備。

南海岸中華文化協會理事長陳景星表示，當日捐贈的3萬個口罩將分送給橙縣及聖地牙哥地區12所僑校，包括爾灣中文學校、慈濟人文學校爾灣分校、富樂頓中文學校、北橙中文學校、莘莘中文學校、育林中文學校、愛恩中文學校、靈糧中文學校、聖地牙哥北郡中文學校、聖地牙哥中文學校、聖地牙哥慈濟中文學校。另外，也正在安排由大洛杉台美商會再捐5萬個口罩給爾灣聯合學區。

應邀出席的貴賓尚有橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員張珮鑾、張德芝、僑務諮詢委員許清松、詹凱臣、傅家康、僑務顧問曾昭華、大洛杉磯台美商會前會長顏樹洋、葉協豐、吳東昇、秘書葉怡蘭等。

大洛杉磯台美商會捐贈3萬個口罩給橙縣及聖地牙哥縣的中文學校。（本報記者/攝影）
大洛杉磯台美商會捐贈3萬個口罩給橙縣及聖地牙哥縣的中文學校。（本報記者/攝影）

爾灣 聖地牙哥 洛杉磯

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