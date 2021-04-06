台美商會捐贈橙縣和聖地牙哥縣12所中文學校3萬個口罩
【爾灣市訊】因應各級學校先後復課，大洛杉磯台美商會捐贈3萬個口罩給橙縣及聖地牙哥縣12所非營利中文學校，爾灣市長Farrah Khan、副市長Tammy Kim及華裔市議員郭正明，代表爾灣市頒贈表揚狀給該會，感謝該會協助防疫的義舉。
口罩捐贈儀式於6日下午在南海岸中華文化中心/爾灣中文學校戶外劇場舉行，大洛杉磯台美商會會長劉雅薇致詞時指出，自去年新冠疫情爆發以來，該會就提出捐贈一百萬個口罩助美防疫的目標，捐贈從防疫第一線的醫院、養老院、警局、消防隊開始，覆蓋大洛杉磯地區。現在大多數第一線工作人員及年長者都已注射疫苗，疫情逐漸穩定後各級學校開始復課，因而將捐贈口罩轉向學校，希望加強學校的防疫裝備。
南海岸中華文化協會理事長陳景星表示，當日捐贈的3萬個口罩將分送給橙縣及聖地牙哥地區12所僑校，包括爾灣中文學校、慈濟人文學校爾灣分校、富樂頓中文學校、北橙中文學校、莘莘中文學校、育林中文學校、愛恩中文學校、靈糧中文學校、聖地牙哥北郡中文學校、聖地牙哥中文學校、聖地牙哥慈濟中文學校。另外，也正在安排由大洛杉台美商會再捐5萬個口罩給爾灣聯合學區。
應邀出席的貴賓尚有橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務委員張珮鑾、張德芝、僑務諮詢委員許清松、詹凱臣、傅家康、僑務顧問曾昭華、大洛杉磯台美商會前會長顏樹洋、葉協豐、吳東昇、秘書葉怡蘭等。
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