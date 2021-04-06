南加州迪士尼樂園 4月30日重啟 15日起預約

迪士尼即將重開。（美聯社）

迪士尼 公司6日宣布，迪士尼樂園 （Disneyland）和加州 冒險樂園（California Adventure）將在4月30日重新開放，門票將於4月15日開始發售，但須預訂才可入內，並且一個團體僅允許不超過三個家庭的加州居民入園。

線上預訂系統將於4月12日開放，屆時持有先前購買的門票的遊客，將能檢查其可用性並進行新的預訂。五級門票系統的價格與2020年3月在新冠疫情開始時，即公園關閉時的價格相同。兩個公園的遊客都將受到限制，某些酒店、餐館、景點和其他服務，或將有改動或不再提供。

州衛生官員上個月宣布，主題公園可在4月1日重新開放，橙縣目前處於限製程度較低的橙色級別。橙縣政府執行長（CEO）Frank Kim上個月表示，重開顯然伴隨著一些緊張情緒，新病例可能激增。但規定人數容量較低，並不會以100％的容量開張，他表示這方面迪士尼一直都做得很好。

迪士尼公司（Walt Disney Co.）首席執行官Bob Chapek 3月9日宣布，召回了數千名休假的工人接受了新的安全標準培訓。遊客可訪問https://disneyland.disney.go.com/experience-updates/了解更多信息。